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Dünya

Penisinin büyüklüğü nedeniyle hiç cinsel ilişkiye giremedi

"Hastalığım nedeniyle şort ya da pantolon giyemiyorum"

04 Eylül 2016 16:25

Ortalama penis boyundan 10 kat büyük bir cinsel organa sahip olan Sorence Owiti Opiyo, normal bir hayat sürmek için cinsel organını küçültmek istiyor.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 20 yaşındaki Kenyalı Opiyo, 10 yaşında bir hastalık geçirmiş ve cinsel organı şişmeye başlamış. Bu durum nedeniyle ameliyat olan Opiyo'nun cinsel organı bir nebze olsun küçülse de, daha sonra büyümeye devam etmiş ve ortalama penis boyunun 10 katına ulaşmış.

Durumun nedeniyle şort ya da pantolon giyemediğini ve hiç cinsel yaşamı olmadığını anlatan Kenyalı genç, arkadaşlarının acımasız tutumu nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalmış. Haberde, Opiyo'nun Kisumu bölgesinde bulunan Jaramogi Oginga Hastanesi'nden bir operasyon daha geçireceği belirtildi. Aile üyeleri ameliyat için yardım bekliyor.

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