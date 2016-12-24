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Bilim / Teknoloji

Robotlarla seks ne kadar etik?

Londra Üniversitesi’nde Robotlarla Aşk ve Seks Konferansı yapıldı

24 Aralık 2016 01:32

Londra’da düzenlenen Robotlarla Aşk ve Seks Konferansı, insanoğlunun yeni hevesi konusunda yine tartışmalara sahne oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Londra Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan yapay zekâ uzmanı David Levy, pek çok kez dile getirilen “İnsana benzer robotlarla seks çok yakında” açıklamasını yineledi.

Robotlarla evliliğin en erken 2050’de gerçekleşeceğinin de konuşulduğu konferansta tansiyonu asıl yükselten ise etik tartışmalardı.

Konferansa katılan davranış terapisti Nicolas Aujula, robot ve seks kelimelerinden türetilen “sex-bots”un seks suçlarını azaltacağını savundu. İngiliz bilim insanı Prof. Kathleen Richardson ise bu görüşe tamamıyla karşı çıktı.

Richardson, kadınların bu şekilde metalaştırılmasına karşı çıkarak, seks robotlarının tecavüzcülerin ve pedofillerin rehabilitasyonunu sağlamasının mümkün olmadığını belirtti.

Londra Üniversitesi Bilgisayar Bölümü’nden Dr. Kate Devlin’in uyarılarına göre seks robotları, kişisel verileri depolayabilir. Bilim insanı bir yandan da şu soruyu soruyor:

“Başkalarının bir robotla seks yaptığınızı bilmesini ister misiniz?”

Dr. Devlin, mahremiyet ihlali davalarının kapıda olduğunu söylüyor. 263 erkek denekten yüzde 40’ı, beş yıl içinde bir seks robotu satın alabileceğini belirtmiş. Peki, ya erkek seks robotu satın almak isteyen kadınlar?

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