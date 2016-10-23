Londra'da ‘Robotlarla Seks Festivali’ düzenleniyor

Malezya hükümetinin ahlak dışı ve insanlığa aykırı olduğu gerekçesiyle izin vermediği Robotlarla Seks Festivali, Londra’ya taşınıyor. Malezya’da tüm hazırlıkları tamamlanan festival, Londra’da Goldsmith Üniversitesi’nde yapılacak.

"2050 yılında insanlar robotlarla seks yapacak"

Hürriyet’ten Hilal Yetkinoğlu’nun haberine göre, Uluslarası Robotlarla Aşk ve Seks Kongresi adlı etkinlik, 19-20 Aralık günlerinde Londra Goldsmith Üniversitesi’nde yapılacak. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından bilim adamı, psikolog, robot mühendisleri, yüzlerce seks oyuncağı ve seks robotları üreticileri katılacak, en son tasarımlar sergilenecek. Uzmanlar da robotlarla aşk ve seks konusunda akademik ve bilimsel bildiriler sunacak, son teknolojik gelişimleri tartışacak.

Uzmanlara göre seks robotlarına olan ilgi son zamanlarda giderek çılgınlık seviyesinde artıyor ve 2050 yılında, insanlar arası cinsel ilişki yerini robot-insan ilişkisine bırakacak.

Kongrede robotik seks oyuncaklarının görücüye çıkması bekleniyor. Robotik seks oyuncağı üreten şirketlerce yapılan planlar, robotların orgazma ulaşması ve karşısındaki insana aşık olmasını gerçekleştirecek. ABD’li araştırmacı Joel Snell’e göre ‘seks robotları insan oğlunun hiçbir isteğine hayır demeyecek ve her zaman ulaşılabilir’ olacak.

Biletler 200 sterlin

Konferansı düzenleyen Goldsmiths Üniversite’nde görevli bilgisayar uzmanı Dr. Kate Devlin, yapay seksin üzerinde tartışılmasının zamanın geldiğini belirterek, “Robotlar gelecekte bizim aşıklarımız haline gelecek. Aşkın illa bir karşılığı olması gerekiyor mu?” diye kordu. Devlin, seks robotlarının yasaklanması girişimlerini kınayarak, konunun göründüğünden daha ayrıntılı ve çetrefilli olduğunu belirtti.

İki gün Kongre ve Festival’e katılmak isteyen ziyaretçiler online üzerinden 200 sterlin, öğrenciler ise indirimli olarak 124 sterline bilet alabilecek.