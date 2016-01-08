"2050 yılında insanlar robotlarla seks yapacak"

Dr. Ian Pearson, genelevlerin ve striptiz klüplerin yakın gelecekte insanlar yerine robotların kullanıldığı ve bunun çok daha ucuz olacağını ve 2050 yılında insan-robot seksinin, insan-insan seksini sollayacağını söylüyor.

Mirror’da yer alan habere göre, uzmanlar, robotlarla sadece cinsel ilişkiler yaşamak dışında insanların onlara aşık olabileceğini belirtiyor. Korkutucu bir bilim-kurgu gibi gözüken ve sinema dünyasında da popüler konular arasında yer alan bu durum için cinsiyet ve ilişkiler psikolojisi konusunda otoriter isimlerden biri olan Sunderland Üniversitesi’nden Dr. Helen Driscoll, “seks teknolojisinin” hızlı bir tempoda ilerlediğini belirtiyor. Dr. Driscoll, robot, etkileşim ve hareket algılama teknolojisinin önümüzdeki birkaç yıl içinde seks endüstrisinin daha çok merkezinde yer alacağını söylüyor.

Mevcut normlar içerisinde, sanal gerçeklik ve robotik seks konusunda insanoğlunun düşünme eğiliminde olduğunu belirten Dr. Driscoll, eğer seks hakkında 100 yıl öncesinin sosyal normlarına dönecek olursak, çok daha radikal ve hızla değişmiş olacağını söylüyor.

Robotlara karşı seksüel arzu duymak olarak tanımlanan “robofoli’ nin bir çok insana şu an yabancılık arzettiği düşünülmekle beraber, teknolojinin evrilmesiyle yakın gelecekte bunun normal sayılabileceği öngörülüyor.

Buna ek olarak Dr. Driscoll, belki de insanların robotlara aşık olabileceğini dahi mümkün senaryo içinde görüyor. 2007 yılına geri dönülürse Maastricht Üniversitesi’nde yapay zeka araştırmacısı David Levy, 2050 yılına kadar insanların robotlarla evleneceğini öngörmüştü.

Halihazırda Çinli göçmen işçiler gibi 14 bin euro ödeyerek seks oyuncağı alan seks endüstrisinin müşterileri bulunuyor.

Levy, “Yapay Partnerlerle Özel İlişkiler” adlı doktora tezinde insansı robotların fonksiyon, görünüm ve kişilik açısından gerçek insanlar için muhtemelen romantik partnerler olduğunu belirtiyor.

Levy, bunun insanlara garip gelebileceğini ama gerçekte öyle olmadığını ve robotlarla seks ve aşkın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Dr. Ian Pearson, genelevlerin ve striptiz klüplerin yakın gelecekte insanlar yerine robotların kullanıldığı ve bunun çok daha ucuz olacağını ve 2050 yılında insan-robot seksinin, insan-insan seksini sollayacağını söylüyor.