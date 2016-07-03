"Kadınlar 2025'te robotlarla da seks yapabilecek"

Gelecek 50 yılla ilgili çalışmalar ve tahminler yapan İngiliz gelecek araştırmacısı Dr. Ian Pearson, erkeklere kötü bir haber verdi. Kadınları cinsel yönden her açıdan tatmin edebilecek robotların 2025 yılına kadar geliştirilebileceğini belirten Pearson, bu tarihten itibaren kadınların robotlarla seks yapabileceğini duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, İngiliz bilim adamı, 2050 yılına varıldığında ise robotların, başka robotlarla seks yapabileceğini belirtti.

İngiltere'de erkekler için, konuşan plastik kadınlar üretilmişti. Hatta bir İngiliz, 2011 yılında bunlardan biriyle evlendiğini açıklamıştı. 1.70 boyunda ve 60 kilo olarak üretilen bu plastik kadınlar İngiltere'de 4800 ile 6200 Euro arasında fiyata alıcı bulabiliyor.

Beyni CD’ye aktaracağız

İngiliz araştırmacıya göre, kadınlar robotlara aşık da olabilecek. Araştırmacı, insanların gelecekte artık çok daha şüpheci olacağını ama bilimsel araştırmaları da sürdüreceğini vurgularken, 2050 yılında ayrıca beynin tüm fonksiyonlarının bir diskete alınabilecek teknolojiye ulaşılacağını da belirtiyor.