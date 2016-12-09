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Yaşam

Aldatıldığından şüphelenen erkekler daha fazla oral seks yapıyor!

İşte aldatmaya dair bilinçdışı tepkiler...

09 Aralık 2016 00:11

Oakland Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, erkekler partnerlerinin aldattığından şüphelendiğinde daha fazla oral seks yapıyor. Araştırmacılar, her tip ilişki tarzından 231 erkek üzerinde bir çalışma yaptılar ve karşı cinsin ihanetini tahmin edebilmek adına, katılımcılara partnerlerinin çekiciliği, ilişkideki tatmin seviyesi, cinsel alışkanlıklar ve diğer sorulardan oluşan bir dizi soru yönetti. Araştırmada “Bir erkek, partnerinin kendisini aldattığından şüpheleniyorsa, ona daha fazla oral seks yapıyor” sonucuna varıldı.

Men’s Health’te yer alan habere göre, insanlar haricinde orangutanlar, lamurlar ve kısa burunlu mısır meyve yarasaları da oral seks yapıyorlar. Neden mi? Türlerimizin geçmişinde bir yerlerde, bir erkeğin dili, partnerinin bir başkasıyla birlikte olup olmadığını tespit edebiliyordu! Oakland Üniversitesi araştırmacıları, konuyu bu şekilde açıklıyor. Yani bir erkek (insan ya da lemur) aldatıldığından şüpheleniyorsa, dilini bir dedektör gibi kullanma içgüdüsüyle dolup taşabiliyor.

Oakland Üniversitesi’nde evrim psikolojisi üzerine çalışmalar yürüten, çalışmanın ortak yazarlarından Michael Pham, bu yöntemlerin, aldatılıp aldatılmadığınızı kanıtlayamayacağını vurguluyor. Bu, sadece sizin aklınızda oluşan bir rekabet hissinin işareti. Ya da sadece oral seks yapmaya bayılıyor da olabilirsiniz. Aldatılmaya dair bilinçdışı yapılan hamleler bununla sınırlı da değil.

Florida Atlantic University araştırmacılarına göre, partnerinin başka birisiyle ilişkisi olduğundan şüphelenen erkekler, bilinçdışı bir şekilde daha coşkulu ve daha derin bir seksi tercih ediyorlar. Araştırmacılar, bu davranışın ardında yatan itkinin, diğer erkeğin spermlerini yerinden çıkarma girişimi olduğunu söylüyorlar.

UCLA’da yapılan bir araştırma ise kadınlar hakkında ipuçları sunuyor. Söz konusu araştırmada, yumurtlama döneminde olan ve yeni partnerler arayan kadınların daha fazla gezindiği belirtiliyor. Araştırmacıların hipotezine göre, artan hareketlilik ile birlikte kadının karşılaşabileceği erkek sayısı da artmış oluyor. Buradan yola çıkarak gezinmenin kesin olarak aldatma arayışı olduğu sonucunu çıkarmayın. Yürümek başlı başına güzel bir şeydir ve insan yürümeyi nedensiz de sevebilir.

Personality and Individual Differences’ta yayımlanan bir çalışmada ise açık olmak, akıllılık ve cana yakın olmak gibi kişilik özelliklerinin aldatma ihtimalini yükselttiği belirtiliyordu.

 

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