Seks işçileri sosyal medyada 'yaşamlarına erişimi' satıyor

Artık seks sosyal medya üzerinden alınıp satılıyor. Fakat "müşteri"lerin ilgi duyduğu şey sadece seks işçilerinin bedeni değil, özel yaşamları da.

Dünyanın en eski mesleğini yapan herkes gibi Cortana Blue da mahremiyetini satıyor. Ama bunu sosyal medya üzerinden yapıyor. Geçen yıl bu işi kurduğundan beri 1000 kişi Snapchat hesabına sürekli abonelik hakkı satın aldı. Bunun karşılığında onu çıplak görebilecekleri gibi gündelik yaşantısından kesitler de izleyebilecekler.

Artık seks sosyal medya üzerinden de alınıp satılıyor. Ama bu yeni seks işçileri, müşterilerinin sadece bedenlerine değil, yaşamlarının diğer alanlarına da ilgi duyduğunu görüyor.

Bazı araştırmacılar, sosyal medyanın insanlar arasında değiştirdiği etkileşime dair ipuçları içerdiğini düşünüyor. İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nden Teela Sanders, "Seks endüstrisinde olup bitenleri mikroskopla incelediğinizde, buradaki durumun dünyadaki ilişkilerimizde olup bitenlere dair de çok şey anlattığını görürsünüz" diyor.

Seks endüstrisi dışında da sosyal medya kimlerle 'gerçek' ilişkimiz olup olmadığı ayrımını giderek silikleştiriyor. Kim Kardashian ya da Taylor Swift gibi ünlülerin Instagram'da çok sayıda takipçisi var. Fakat Snapchat gibi teke tek mesajlaşma gerektiren programlar ilişkinin daha yakın ve kişisel olduğu hissi verebiliyor.

Ekran üzerinden etkileşim

15 yıldır seks endüstrisi üzerine araştırma yapan Sanders'e göre, internet seks işçiliğinin anlamını değiştirdi. Bir zamanlar para karşılığı tek tip seks satmak söz konusu iken bugün artık fiziksel temastan ekran karşısında etkileşime kadar seks ilişkisinin farklı dereceleri var. Bu durum daha önce bu alanda çalışmayı düşünemeyecek insanların da seks endüstrisinde yer almasını kolaylaştırıyor.

"Klasik eskortluk yapan seks işçileri ek gelir için ayrıca kamera ve telefon seksi de satıyor. Bazıları her türlüsünü yaparken bazıları doğrudan temasta bulunmuyor" diyor Sanders.

İnternet ortaya çıktıktan bir süre sonra kamera ile yayın yapma işi (webcamming) başladı. Bunu yapan kadınlar (camgirls) bir süre sonra kendi çapında üne kavuştu. Bu işi yapan erkekler olsa da sayıları az.

Canlı 'siberseks' 1990'larda hızla gelişen bir sektör haline geldi. Önceden kaydı yapılmış porno filmlerine kıyasla bu yeni araç hem gelişmeleri anında izleme olanağı hem de izleyici ile bir miktar iletişim de içeriyordu. Sanders bu durumun seks işçilerini kullanan insan sayısında artışa neden olduğunu, ekranın bu işi psikolojik olarak kolaylaştırdığını söylüyor. "İnsanlar yaptıkları şeyin yanlış olmadığına inandığı gibi, ilişkileri bakımından suçluluk duygusuna da kapılmıyor" diyor.

Snapchat

Son birkaç yıldır seks sektörü müşterilerini sosyal medyaya taşıdı. Bunun için en popüler program ise Snapchat. Burada fotoğraf ve videolar geçici bir süreyle paylaşılabiliyor. Günde 150 milyon kişinin bu programı kullandığı, ABD'de 18-34 yaş grubundaki insanların yüzde 41'inin programı düzenli kullandığı, İngiltere'de kullanıcıların yüzde 51'inin 35 yaş altında olduğu belirtiliyor.

Momoka Koizumi bu 150 milyon günlük kullanıcıdan biri. Amerikalı Koizumi 23 yaşında. Üniversiteye başladığında 'camgirl' olmuş. Önce bir kitapçıda işe başlamış ama bu iş çok zamanını alıyormuş ve çok yorucuymuş.

Nişanlısı ona internet üzerinden kamerayla yayın yapan modellik işini önermiş. Kendisi gibi 'camgirl' olanların nasıl başarılı olduklarını incelemiş ve hepsinin Snapchat hesabı olduğunu görmüş Koizumi.

Bu modeller Snapchat hesaplarına özel giriş hakkını abonelik şeklinde satıyor. Buraya cinsel içerikli olan ve olmayan mesajlar gönderdiklerinde takipçileri görüyor. Koizumi'nin aylık gelirinin yüzde 10'u artık Snapchat abonelerinden geliyormuş.

Abonelik

Seks işçilerinin verdiği hizmeti satın alan müşteriler seksin yanı sıra arkadaşlık da istiyor. Snapchat aboneliği onlara bunu sağlıyor, istedikleri anda istedikleri modelle kontak halinde olabiliyorlar. Teknoloji yoluyla ticari bir iletişimin yanı sıra bir yakınlığın da söz konusu olduğunu söylüyor Sanders.

Koizumi takipçileri için günde en az 10 posta gönderiyor. Bunların yarısı çıplak oluyor. Takipçileri bir defaya mahsus ödedikleri 45 dolar ile istedikleri anda onun postalarına erişme hakkını satın alıyor. Canlı yayın yaptığında Koizumi'nin günlük yaşamını da izleyebiliyorlar.

Fakat Koizumi her gün Snapchat hesabından bir şeyler postalamanın zorluklarından söz ediyor. Bunun tam zamanlı bir iş olduğunu belirtiyor.

Blue ise gününün önemli bir kısmını bu işe ayırdığını, fotoğraf ve video paylaşmadığı anlarda da mesajlara cevap verdiğini anlatıyor.

24 yaşındaki Blue Snapchat dışında Kik adlı başka bir mesajlaşma servisi hesabından da yayın yapıyor. Takipçilerinin kendisinin günlük yaşamına girmesini, sadece "para için soyunan bir kadın olmadığını" görmelerini istiyor.

Aracı şirketler

Seks işçilerinin sosyal medyadaki başarısı sektöre aracıları da çekmeye başladı. Modellerin hesabını işletmek üzere belli bir komisyon alarak çalışan şirketler ortaya çıtı. Temmuz 2016'da İngiltere'de kurulan SeeSnaps adlı şirket şimdilik 40 modelin Snapchat profillerine abonelik hizmeti satıyor ve buradan elde edilen paranın yüzde 20'sini komisyon olarak kesiyor.

Oysa Snapchat'te pornografik içerik paylaşmak da resmi izin almadan hesaplara giriş hakkı satmak da yasak. Fakat çoğu kullanıcı bu yasağa uymuyor.

Fakat işlerini her zaman yasallığın kıyısında yürütmüş seks işçileri, fiziksel temas gerektirmeyen yöntemlerin yasaklanmak yerine teşvik edilmesi gerektiğini, bu yolla güvenli bir şekilde para kazandıklarını söylüyor.

Londra'daki UCL Üniversitesi'nden Daniel Miller, internet kameralarının insanlar arasındaki etkileşim üzerindeki etkilerini araştırıyor. Video aracılığıyla kurulan etkileşimin en az yüz yüze insan kontağı kadar yakın olabileceğini söylüyor. Snapchat'in diğer yöntemlerin sunmadığı türden bir yakınlık sağladığını belirtiyor.