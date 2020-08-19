Bilim Kurulu Üyesi Prof.Tevfik Özlü: Semptomu olan ve temaslılar fabrikalarda çalıştırılmamalı; yeme ve içme bireysel olmalı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Koronavirüs salgınının 'yeni normalleşme' sürecinde fabrikalardan vaka haberleri gelmeye devam ederken, "semptomu olanların, temaslıların çalıştırılmaması şart" dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Özlü, "İşletmeler, fabrikalar, büyük işyerlerinde semptomu olanların, temaslıların çalıştırılmaması; sadece çalışma düzeninde değil, giriş, çıkış ve molalarda da mesafenin korunması şart. Çalışanlara malzeme, yiyecek içecek servis eden kişilerin de mesafeye uymaları gerekiyor" diye yazdı.

İşyerlerinde, fabrikalar ve işletmelerde salgından korunmak için önerilerde de bulunan Prof. Tevfik Özlü'nün paylaşımları şöyle:

"Yemekhanelerde birlikte yemek yenilmesi, sigara içme alanlarındaki sohbetler, bulaşmada önemli rol oynuyor. Yeme içme bireysel ve tek başına olmalı.

Kapalı mekanların sürekli ve yeterince havalandırılması lazım. Mekanın genişliğine göre içeride kişi sayısı mutlaka sınırlandırılmalı.

Çalışanların bilgi, farkındalık ve kurallara uyumunu sağlayıp, motive edecek eğitim seansları ara ara yapılmalı. Ekip toplantıları tercihen online olmalı veya açık havada ya da hava akımı olan geniş mekanlarda ayakta, mesafe korunarak, küçük gruplarda ve kısa süreli olmalı.

İstisnasız herkes, işyerinde bulunduğu sürenin tamamında maskelerini usulüne uygun olarak takmalı. Ortak eşya ve yüzey kullanımı olabildiğince azaltılmalı. Yüzey temizliği sık ve kurallara uygun olarak yapılmalı."

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