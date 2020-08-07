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14 gün karantina uygulamasına maruz bırakılan Dardanel işçileri için dayanışma eylemi

Dardanel şirketi, Covid-19 testinin pozitif çıkan işçileri, 14 gün süreyle fabrikada tutma kararı almıştı

07 Ağustos 2020 12:08

T24 Haber Merkezi

Aralarında İBB Çalışanları ile Yaşar Usta Emek Portalı'nın olduğu 8 işçi örgütü 8 Ağustos'ta, kapalı devre çalışma sistemine geçen Dardanel'in Tarabya’daki ofisinin önünde, "Dardanel işçisi yalnız değildir" demek için bir araya gelecek.

Dardanel şirketi'nin Covid-19 testinin pozitif çıkan işçileri, 14 gün süreyle fabrikada tutma kararının ardından işçi örgütleri, 8 Ağustos'ta Dardanel'in Tarabya’daki ofisinin önünde toplanacak.

"Dardanel işçisi yalnız değildir" demek için bir araya gelen işçilere turizm işçileri de destek verecek.  İşçilerden yapılan açıklamada, "Fabrikaların cezaevine dönüşmesine karşıyız" denilerek, 8 Ağustos'taki basın açıklamasına katılım çağrısı yapıldı.

İşçiler, ayrıca sosyal medyadan 'Dardanel boykot' kampanyası başlattı.

Ne olmuştu?

Dardanel şirketi 40'ı aşkın işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, işçileri 14 gün süreyle fabrikada tutma kararı almıştı.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Çanakkale İl Hıfzısıhha Kurulu'nun özel bir şirket için 14 günlüğüne yol verdiği 'kapalı çalışma sistemi' diye bir usul yasalarda yer almıyor. Dardanel şirketinin, iyi zamanlarda reklama konu ettiği kadın işçiler, Koronavirüs günlerinde durmaksızın çalışmaya ve kendilerine gösterilen yerlerde barınmaya zorlanıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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