Vestel'de Covid-19 vakalarının arttığı, işçilerden de konuşmamaları istendiği iddia edildi

Vestel Fabrikası’nda Koronavirüs salgını normalleşme sürecinin ardından Covid-19 vakalarının arttığı ve ölümlerin yaşandığı iddia ediliyor.

Manisa’da bulunan fabrikada normalleşme sürecinin ardından yüzlerce işçinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, 7 işçinin de hayatını kaybettiği iddia edildi.

Fabrikada çalışan bir işçi, yöneticilerin testi pozitif çıkan işçileri, "Temasa geçtiğin kişileri söyleme, yoksa seni işten çıkartırız" diyerek tehdit ettiğini öne sürdü.

"Temasa geçtiğin kişileri söyleme, yoksa seni işten çıkartırız"

Fabrikada çalışan bir işçi BirGün’e yaptığı açıklamada, "Burada herkese test yapılmıyor. Salgının ilk dönemlerine esnek çalışma süreci vardı" diyerek, fabrika yöneticilerinin testi pozitif çıkan işçileri, "Temasa geçtiğin kişileri söyleme, yoksa seni işten çıkartırız" diye tehdit ettiklerini öne sürdü.

"Birçok hakkımız elimizden alındı"

Salgın sürecinde birçok haklarının ellerinden alındığını da söyleyen işçi, "Hafta sonu izinlerimiz kalktı, pazar günleri bile çalışıyoruz. Mesai süremiz günde 12 saate çıktı. Bize sabahları kahvaltı veriyorlardı, bu hakkımız da kalktı. Koronavirüs'ten dolayı yemekler pakette veriliyor. Ama her gün ekmek arası yiyoruz. Koşullar giderek kötüleşiyor, çok zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çalışma saatleri 8'den 12 saate çıkarıldı"

Başka bir işçi ise vakaların iki ay önce görülmeye başlandığını, pandemi sürecinin başında yetersiz de olsa birtakım önlemlerin alındığını anlattı. Daha sonra bu önlemlerin de gözardı edildiğini belirten işçi, çalışma süresinin günde 8 saatten 12 saate yükseltildiğini söyledi.

İşçi, şöyle devam etti:

"Fabrikada buz 1-buz 2 şeklinde bölümler var. Buz 1’de vakalar çok yükselmiş durumda, orada revir dolmuş. Çamaşır fabrikası bölümünde vakalar fazlalaştı. Vakalar artınca önlem olarak çift maske taktırmaya başladılar. Ancak tehlikeye rağmen çalışmaya devam ettiler. Örneğin bayramın dördüncü günü hemen işbaşı yaptırıldı işçilere."

"Vaka sayıları artarken işçi alımlar sürüyor"

Vestel’de vaka sayısı artarken işçi alımlarının da sürdüğünü kaydeden işçi, "Koronaya yakalanan işçilerin yerini hemen doldurmak adına işe alım yapıyorlar. Sadece şüpheli vakalara test yapılıyor. Bir bölümde çalışanlar koronaya yakalandı diyelim, bölüm karantinaya falan alınmıyor. Herkes çok tedirgin. Herhangi bir karantina uygulaması yok. Servislerde de önceden yapılan tekli oturma uygulaması kaldırıldı, temas çok fazla" diye konuştu.