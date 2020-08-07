Dardanel'de Koronavirüs gerekçesiyle başlatılan “kapalı devre çalışma sistemi" Meclis gündeminde

Çanakkale’de kurulu Dardanel Gıda Fabrikasında Koronavirüs tespit edilmesi üzerine başlatılan “kapalı devre çalışma” uygulamasını Meclis gündemine taşıyan HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a “Covid-19 testi pozitif çıkan işçilerin ücretli izne ayrılmaları gerekirken tüm işçilerin işe çağırılarak birlikte çalışmaya zorlanması sağlık ve yaşam hakkının ihlali değil midir?” diye sordu.



HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Çanakkale’de bulunan Dardanel Gıda Fabrikası’nda çalışan 40’a yakın işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinada veya yıllık izinde olan işçiler de dahil olmak üzere fabrikanın tüm işçileri 27 Temmuz 2020 Pazartesi- 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında sadece fabrika sahasında ve belirlenen yerlerinde tutularak “kapalı devre çalışma sistemi” altında çalıştırılmalarını Meclis gündemine taşıdı.

Dardanel şirketi tarafından çalışanlara gönderilen elektronik postada Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışanların mesai saatleri dışında da gözetim altında tutulacağı kararının Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda alındığı ve zorunlu olduğu açıklamasına değinilen önergede, “İşçilere kölelik koşullarının dayatıldığı bu sisteme uymayan personele yetkili merciler tarafından 3,150 TL idari para cezası uygulanacağı gibi, kolluk kuvvetleri tarafından konaklama yerlerine getirileceği belirtilmiştir. Bu karar, pandemi döneminde hükümet politikalarıyla işçilerin yaşamları pahasına işverenlerin korunduğu yönünde kamuoyunda oluşan algıyı güçlendirmiştir” diye kaydedildi.