Dardanel işçileri için dayanışma eylemi: Bu çalışma kampındaki arkadaşlarımız eve gönderilip, tedavi edilene kadar Dardanel'i boykot etmeye çağırıyoruz

İşçi örgütleri, fabrikada 14 gün karantina uygulamasına maruz bırakılan Dardanel işçileri için yaptıkları destek eyleminde,"40'a yakın işçide Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 1570 işçi 14 gün süreyle fabrikada tutuluyor. Bu uygulamanın adını da cilalamışlar, 'kapalı devre çalışma sistemi' demişler. Oysa bunun adı, çalışma kampıdır, zorla çalıştırmadır. Arkadaşlarımızın sesini her yerde duyurmak için ilk olarak, bütün halkımızı Dardanel ürünlerini boykot etmeye çağırıyoruz" dedi.

İşçi örgütleri, fabrikaya kapatılıp Covid-19’a rağmen çalıştırılan Dardanel işçileri için Dardanel ofisi önünde bir araya geldi.

"İşçiler evlerine gönderilip tedavi edilip, koşullar iyileşene kadar Dardanel’i boykot ediyoruz" diyen işçi örgütleri yaptıkları açıklamada, "Fabrikanın tüm işçileri öğrenci yurtlarına yerleştirildi. İşçiler gündüzleri üretim için servislerle fabrikaya taşınıyor. Bu uygulamanın adını da cilalamışlar, 'kapalı devre çalışma sistemi' demişler! Oysa bunun adı, çalışma kampıdır, zorla çalıştırmadır. Fabrika üretimi sürsün, kâr etmeye devam etsin de, isterse işçi arkadaşlarımızın tamamı Covid-19’a yakalansın. Bu bilerek ve isteyerek işçilerin sağlığını tehlikeye atmak, kutsal olan yaşama hakkını hiçe saymaktır" denildi.

"Dardanel ürünlerini boykot etmeye çağırıyoruz"

Uygulamanın Anayasaya, İş, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Umumi Hıfzıssıhha kanunlarına aykırı olduğunu belirten işçi örgütleri, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Şirket yetkilileri diyor ki 'Bize bu sistemi resmi makamlar önerdi.' Buradan o resmi makamlara sesleniyoruz: 'Sermayenin kârını koruma derdine düşeceğinize anayasal sorumluluğunuzu yerine getirin ve işçi sağlığına düşman uygulamalara karşı gerekeni yapın!' Dardanel Çalışma Kampı’na karşı, çalışmaya zorlanan arkadaşlarımızın yanındayız. Onların sesini her yerde duyurmak için elimizden geleni yapacağız. İlk adım olarak, buradan bütün halkımızı Dardanel ürünlerini boykot etmeye çağırıyoruz. Madem Dardanel işçi arkadaşlarımızın sağlığı pahasına üretim yapıyor, biz de Dardanel tüketmeyerek gerekli cevabı vereceğiz. Dardanel çalışma kampı son bulasıya kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz."

Ne olmuştu?

Dardanel şirketi 40'ı aşkın işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, işçileri 14 gün süreyle fabrikada tutma kararı almıştı.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Çanakkale İl Hıfzısıhha Kurulu'nun özel bir şirket için 14 günlüğüne yol verdiği 'kapalı çalışma sistemi' diye bir usul yasalarda yer almıyor. Dardanel şirketinin, iyi zamanlarda reklama konu ettiği kadın işçiler, Koronavirüs günlerinde durmaksızın çalışmaya ve kendilerine gösterilen yerlerde barınmaya zorlanıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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