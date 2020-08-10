Kapalı devre çalışma modelinin uygulandığı Dardanel'den açıklama: Sadece gönüllü çalışanlar katıldı

Çanakkale'de konserve ton balığı üreten fabrikasında 15 gün boyunca “kapalı devre çalışma modeli” uygulayan Dardanel, Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'e açıklama yaptı. Dardanel tarafından yapılan açıklamada, " Kapalı devre çalışma modeline sadece gönüllü çalışanlar katıldı. Çalışmak istemeyenler için kamu otoriteleri koordinasyonunda, ev ortamında izolasyon sağlandı." denildi.

Açıklamda, "Çalışanlar, yüksek konfor ve sağlık standartları doğrultusunda inşa edilen 2 kişilik özel yurt odalarında İl Sağlık Müdürlüğü onayıyla konakladı. Her türlü ek ihtiyaçları Dardanel tarafından karşılandı. Dileyen çalışanların ailelerinin bu odalarda kalması için gerekli çalışmalar yapıldı. Bütün çalışanlara PCR testleri yapılıyor. Sonuçlar sağlık otoritelerince izleniyor. Test sonrası süreç koordine ediliyor. Şu anda Dardanel tesislerinde herhangi bir Covid-19 vakası bulunmuyor. Daha önce Covid-19 teşhisi konulan çalışanların, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği bildirildi, sağlıklı biçimde taburcu oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pandemi sürecinde artan ton balığı talebine yanıt verebilmek için tesislerin üretim kapasitesi arttırıldı, 31 Aralık 2019 tarihinden bu yana çalışan sayısı yüzde 30 oranında yükseltildi.Üretim artışının temel dayanağı, üretim kapasitesi ile çalışan sayısındaki artış. Personelin çalışma koşullarında yasal düzenlemelerin dışına çıkılması söz konusu bile olamaz."

Toker açıklamaya ilişkin, "Bilgilendirme notunda 'çalışanların Dardanel hikâyesinin en değerli yerinde' olduğu da belirtilmiş. Açıklamada arayıp bulamadığım eksiği belirtmek zorundayım. Yazılarımdaki eleştirilerin en temel dayanağı “bu modelin çalışma mevzuatında yerinin olmadığı”, dolayısıyla hukuksuzluğuydu. Bu hukuksuzluğa dair herhangi bir cevap yer almıyor. Ve güncel bir soru: 26 Temmuz'da başlayan 15 günlük süre dün bitti. Yasada yeri olmayan 'kapalı devre çalışma' sistemi sürecek mi? Dardanel'in 'talimatı oradan geldi' dediği Çanakkale İl Hıfzısıhha Kurulu nasıl bir yol izleyecek?" değerlendirmesinde bulundu.

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