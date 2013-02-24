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Politika

İsmet Yılmaz: Patriotlar 15 milyon liraya mal oldu

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "Patirotlar bize yıllık 15 milyon Liraya mal oldu. Ancak bir can bile yapılan bütün masraflardan önemlidir" dedi

24 Şubat 2013 01:50

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz partisinin il danışma meclisi toplantısı için Sivas'ta, Türkiye'ye yerleştirilen patriotların maliyeti hakkında bilgi verdi.

Sivas'ta, Zaralılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğine katılan Savunma Bakanı Yılmaz, Türkiye’ye yerleştirilen patriotların tedbir amaçlı olduğunu söyledi. Katıldığı toplantıda, patriotların maliyetini açıklayan Yılmaz, "Bugün Adana’daydık. Adana’ya Hollanda’nın patriot füzeleri yerleştirildi. Ordan da Maraş’a gittik. Maraş’ta da Almanların patriot füzeleri vardı. Hem Almanya’nın hemde Hollanda’nın savunma bakanı ile beraber önce Adana’daki batarya birliğini denetledik. Sonrada Maraş’a geçtik. Orda Hollandalı mevkidaşım bu füzelerin bize ne kadara mal olduğunu sordu. Bizde, ’Bir yılda bize 15 milyon Liraya olacağını düşünüyoruz’ dedik. Aynı soruyu Hollandalı bakana da sordular. O da, ’Bize 40 milyon euroya mal olacak’ dedi. Alman bakan da, ’Güvenliğin fiyatı olmaz’ diyerek çok doğru bir cevap verdi" ifadesini kullandı.

"Bu diktatörlerin ne zaman ne yapacağı belli olmaz" diyen Bakan Yılmaz, "Saddam’ı herkes hatırlar. Kendi vatandaşına karşı kimyasal silah kullandı mı? Halepçe’yi unutmayın güzel kardeşlerim. Dün Halepçe’ye kullananlar bugün Halep’i bombalıyorlar. Kendi füzelerini Şam civarından Halep’e gönderiyorlar. Kendi halkını bombalayan, kendi halkına bomba gönderen bir yönetimin, yani basiretini kaybetmiş bir yönetimin ne yapacağı belli olmaz. Yüzde bir ihtimal dahi olsa biz NATO’ya başvurduk. İttifakın dayanışmasını göstermek üzere, 1950’den beri üyesi olduğumuz NATO’dan ilk kez somut bir talebimiz oldu. Burada; Hollanda, Almanya ve Amerika patriot füzelerinin Türkiye’ye yerleştirilmesini kabul etti. Bunu yaparak, ittifakın Türkiye’nin yanında olduğunu gösterip caydırıcılık sağlamayı amaçladık. Eğer Türkiye’ye ittifaksız şekilde bir işlem yaparsan bilinki bu ittifakı karşınıza almış olursunuz. En somut mesaj bu. Akçakale’de 5 vatandaşımız Suriye’den atılan toplarla öldü. Dolayısıyla milyonda 1’de olsa füzenin gelme ihtimaline karşı böyle bir tedbir aldık. Basiretli yönetimler en ufak bir ihtimali dahi göz önünü alaraktan bunu gerçekleştirirdi. Biz bunu yaptık. Patriotların bize maliyetini söyledik. Ama doğrusu, bir can bile yapılan bütün masraflardan çok daha önemlidir. Biz insanımızı seviyoruz, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. İstiyoruz ki herken barış ve mutluluk içerisinde yaşasın. Ümit ediyoruz ki, Suriye’de en kısa sürede barış sağlanır" diye konuştu.

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