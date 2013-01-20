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Patriotlar İskenderun Körfezi'nde

Hollanda'dan gönderilen Patriot füze savunma sistemlerini taşıyan gemi, İskenderun Limanı'nın 4 mil açığına demirledi

20 Ocak 2013 20:47

Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek olası füze ve uçak saldırısı tehdidine karşı NATO'dan istediği Patriot füze savunma sistemlerini taşıyan ilk gemi, İskenderun Körfezi'ne geldi.

Hollanda'dan gönderilen Patriot füze savunma sistemlerini taşıyan gemi, İskenderun Limanı'nın 4 mil açığına demirledi.

8 Ocak'ta Hollanda'dan yola çıkan Cebelitarık bandıralı 18 bin grostonluk Lovise Russ adlı gemi, bugün saat 16.00 sıralarında İskenderun Körfezi'ne giriş yaptı. 174 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemisi, römorkörler yardımıyla İskenderun Limak Port Limanı'nın 4 mil açığındaki park alanına çekilerek demirledi.

'Lovise Russ' adlı geminin yarın limana giriş yapıp, öğle saatlerinde de iskeleye yanaşarak yükünü boşaltacağı öğrenildi.

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Hollanda hükümeti ve meclisinin daha önce NATO'nun talebi doğrultusunda gönderilmesine onay verdiği, Türkiye'nin Suriye sınırına konuşlandırılacak Patriot savunma sistemleri yola çıktı.

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