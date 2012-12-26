Patriot’tan sonra 'ölümcül füzeler' geliyor!

Türkiye, ABD'den 117 adet Sidewinder füzesi almak için 140 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Füzeler, F-16 savaş uçaklarına monte edilecek.

Suriye sınırına Patriot’ları yerleştirecek olan Türkiye, ikinci kritik adımı da attı. TSK’nın ABD’den 140 milyon dolar tutarında 117 adet AIM-9X Sidewinder füzesi alacağı ortaya çıktı. ABD Savunma Bakanlığı, füzeleri Türkiye’ye satacağını ABD Kongresi'ne sundu. AIM-9 füzelerinin en yeni nesli olan "X", son teknoloji ürünü parçalardan oluşuyor. Havadan havaya atılan ve Türk F-16’lara monte edilecek füzeler, iki değişik dalga boyunda işlem yaparak, kitlendiği hedefi yok etme özelliği nedeniyle "ölümcül füzeler" olarak da biliniyor.

Vatan gazatesinden Levent İçgen'in haberine göre, ABD Kongresi’nden çıkacak onayın ardından Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılacak olan füzeler, pek çok modern jet tarafından kullanılan ısı güdümlü, Amerikan havadan havaya muharebe sistemi olarak biliniyor. Raytheon tarafından geliştirilen kısa-orta menzilli hava-hava füzesi AIM-9X’lerden Türk Hava Kuvvetleri’ne toplam 117 adet alınacak. “X”ler, Türk Hava Kuvvetleri’nde 1960’lardan itibaren F-5A ve F-104G uçaklarında envantere giren AIM-9 füzelerinin en yeni nesli olarak biliniyor.

Kendini imha ediyor

Füzede, kızıl ötesi enerji yayan kaynakları algılayan bir algılayıcı bulunuyor. Bir magnesium-fluorid transparan cam yüzeyin arkasında bulunan indium-antimonide (InSb) dedektörü ve Joule-Thompson cryosat soğutucunun bulunduğu bu baş kısmında, bir hedef bulunduğunda bilgiler sinyal işlemcisine gönderiliyor ve bu bilgi daha sonra füzenin yön kanatcıklarına iletilerek füzenin yön kumandalarına veriliyor. Bu sistemin en ölümcül yanı, iki değişik dalga boyunda da işlem yapabilmesi olarak gösteriliyor. Baş kısım hem kısa, hem de orta dalga boylarındaki kızıl ötesi ışınları tespit edebiliyor. Rocket motorlarının hemen önünde WDU-17 harp başlığı bölümü bulunuyor. Burdaki 12 kg başlık proximity tapa taşıyor. DSU-15/B Aktif optik Hedef Dedektörü (Active Optical Target Detector), lazer dedektör halkaları sayesinde bir hedef kaçırıldığı zaman kendi kendini imha ederek şarapnellerin aktif hale gelmesini sağlıyor.

En ileri teknoloji

- Mayıs 2004’ten itibaren seri imalatı yapılmaya başlanan füzeler, temel olarak 12.7 cm bir tüp şeklindeki borunun içine yerleştirilmiş yüksek teknoloji ürünü parçalardan oluşuyor.

- Toplam 287 cm uzunluğundaki AIM-9 tüpünün ön kısmında BSU-32 kanatçıkları yer alıyor.

- Ağırlığı 88kg olan Sidewinder’in burun kısmında bu füzenin beyni sayılan, WGU-4A/b Güdüm Kontol Kısmı (GCS/Guidance Control Section) arayıcısı bulunuyor.