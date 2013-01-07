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Patriot savunma sistemleri 22 Ocak'ta Adana'da olacak

Hollanda hükümeti ve meclisinin daha önce NATO'nun talebi doğrultusunda gönderilmesine onay verdiği, Türkiye'nin Suriye sınırına konuşlandırılacak Patriot savunma sistemleri yola çıktı.

07 Ocak 2013 15:38

Hollanda hükümeti ve meclisinin daha önce NATO'nun talebi doğrultusunda gönderilmesine onay verdiği, Türkiye'nin Suriye sınırına konuşlandırılacak Patriot savunma sistemleri yola çıktı.

Hollanda'nın Vredepeel kentindeki Best kışlasından yola çıkan Patriotlar önce Groningen eyaletindeki Eemshaven Limanı'na gidecek. Patriotlar burada gemilere yüklenerek deniz yoluyla İskenderun Limanı'na götürülecek.

Füzelerin yaklaşık iki haftalık bir yolculuğun ardından 22 Ocak'ta Adana'da olması bekleniyor.

Yarın da füzelerin konuşlanacağı bölgede hazırlık yapmak üzere 30 Hollandalı ve 20 Alman akseri uzmandan oluşan bir heyet Türkiye'ye gidecek. Füze savunma sistemini kullanacak yaklaşık 260 Hollandalı asker ise 21 Ocak'ta yola çıkacak.

Füzelerin yola çıkması nedeniyle Vredepeel'deki askeri kışlada düzenlenen törene katılan Hollanda Genelkurmay Başkanı Tom Middendorp, Türkiye'nin Suriye sınırını korumak üzere gönderilen füzelerin savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yıllardır NATO'nun güvenilir bir üyesi olduğuna işaret eden Middendorp, bu kapsamda gönderilmesine onay verilen füzelerin, Suriye'nin sahip olduğu Scud füzeleri tehlikesine karşı kullanılacağını, uçuş yasağını denetleme veya Suriye'ye saldırı amaçlı görev yapmayacağını kaydetti.

Adana'ya yerleştirilecek füze bataryalarıyla ilgili hazırlık yapmak üzere yarın askeri bir heyetin bölgeye gideceğini anlatan Middendorp, füzeleri kullanacak askerlerin ise 21 Ocak'ta yola çıkacağını söyledi.

Füzeleri kullanacak askerlerin iyi eğitimli ve donanımlı olduğuna vurgu yapan Middendorp, askerlerine başarılar diledi.

Genelkurmay Başkanı, askeri misyon kapsamında kendisinin de önümüzdeki dönemde Türkiye'ye gideceğini ancak ziyaret tarihinin henüz belli olmadığını ifade etti.

Türkiye'ye gidecek Hollanda birliğinde Türkçe bilen 3 Türk kökenli askerin de bulunduğu belirtildi.

NATO üyeleri arasında ABD ve Almanya'nın yanı sıra Patriot hava savunma sistemine sahip tek ülke olan Hollanda, birinci ve ikinci Körfez Savaşı sırasında da Türkiye'ye bu sistemleri göndermişti.

Türkiye'de bir yıl süreyle kalması beklenen Hollanda askeri misyonun toplam maliyetinin 42 milyon avro dolayında olması bekleniyor.

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