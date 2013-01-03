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Patriotlar için ABD askerleri Gaziantep'te

ABD'den gelen 27 kişilik grubun, yarın 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Gaziantep Havalimanı'nda inceleme yapması bekleniyor

03 Ocak 2013 23:57

Türkiye'ye Patriot füzelerinin kurulumunu yapacak olan ABD'li askerler Gaziantep'e geldi. 27 kişilik grup, yarın bölgede incelemelerde bulunacak.

Türkiye'nin, NATO'dan talep ettiği Patriot hava savunma sistemlerinin kurulumu için görevli ABD askerleri Gaziantep'e geldi.

Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen askerler, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluyla konaklayacakları otele geçti.

27 kişilik grubun, yarın 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Gaziantep Havalimanı'nda inceleme yapması bekleniyor.

Almanya'nın görevlendirdiği Patriot heyeti ise 17 Aralık tarihinde Adana'ya gelmişti.

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