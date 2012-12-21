Hollanda, Türkiye'ye 2 Patriot ve 360 asker gönderilmesini onayladı

Hollanda Parlamentosu, Türkiye'ye Patriot gönderilmesine onay verdi.



Hollanda'da, parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin, Suriye sınırına yerleştirmek üzere NATO'dan talep ettiği Patriot savunma sistemlerinin gönderilmesine onay verdi.

Hollanda Meclisi'nde gece yapılan oturumda iktidar ortakları Liberal Parti (VVD) ile İşçi Partisi'nin (PvdA) yanı sıra muhalefetteki Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Hristiyan Birlik (CU), Yeşil Sol (GL) ve Reformcu Devlet Partisi (SGP) patriotların gönderilmesi yönünde oy kullanırken, aşırı sağcı Geert Wilders'ın liderliğini yaptığı Özgürlükler Partisi (PVV) ile Sosyalist Parti (SP)ise karşı oy kullandı.

Hükümetin kararına destek veren milletvekillerine teşekkür eden Dışişleri Bakanı Frans Timmermans, Patriot'ların tamamen Türk halkını ve sınırını korumak üzere savunma amaçlı görev yapacağını söyledi.

Hollanda, daha önce hükümetin de onay verdiği gibi Türkiye'ye 2 adet Patriot savunma sistemi ile en fazla 360 asker gönderecek. 8 Ocak'ta gemiyle yola çıkacak füze savunma sistemlerinin ocak ayının ikinci yarısında aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans ve Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Suriye rejiminin scud füzeleri kullandığı yönündeki haberler üzerine hafta içinde Meclis'e gönderdikleri yazıda, Patriot'ların gerekirse erken gönderilebileceğini bildirmişti. Bakanlar, NATO'dan talep gelmesi halinde ilk partriot savunma sisteminin yılbaşından hemen sonra hazır hale getirilebileceğini açıklamışlardı.

Türkiye'de bir yıl kalacak Hollanda askeri misyonunun maliyetinin yaklaşık 42 milyon Euro olması bekleniyor.

Bu arada, Hollanda Genelkurmay Başkanı Tom Middendorp ise füzelerle birlikte gidecek asker sayısının azalabileceğini kaydetti. Middendorp, asker sayısına bağlı olarak maliyetin düşebileceğini de ifade etti.