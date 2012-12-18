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Davutoğlu'dan İran'a Patriot tepkisi: Bize değil Esed'e tepki göstersinler

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriye'den saldırı olmadığı sürece füzelerin ateşlenmeyeceğini söyledi

18 Aralık 2012 19:23

İran'dan Patriot'lar için gelen "Dünya Savaşı çıkartacak" sözlerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 'Bize değil Esed'e tepki göstersinler' dedi.

Suriye sınırına yerleştirilmek üzere Türkiye getirilen Patriot füze bataryalarıyla ilgili İran yönetiminin gösterdiği tepkilere Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'dan yanıt geldi.

Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füzeleri için son tepki geçen hafta İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Firuzabadi'den gelmişti. Firuzabadi, füzelerin İsrail’i koruma amacıyla Türkiye’ye yerleştirildiğini öne sürerek Türkiye’den savaş çıkmadan füzeleri geri göndermesini istemişti.

İranlı komutanın dünya savaşı uyarısına bugün Davutoğlu'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı İranlı generalin bu açıklamasının kendilerini üzdüğünü belirterek, Suriye'den saldırı olmadığı sürece füzelerin ateşlenmeyeceğini söyledi.

Füzelerin kışkırtıcı olmadığını dile getiren Davutoğlu, "İran, füzeler yerine halkına zulüm eden ve öldüren Esad rejimine karşı tepki göstermeli" dedi.

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