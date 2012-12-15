İran: Patriotlar dünya savaşına zemin hazırlar

İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi, Türkiye-Suriye sınırına yerleştirilmesi planlanan NATO'ya ait Patriotların dünya savaşına zemin hazırladığını iddia etti.
İran haber ajansı ISNA'nın haberine göre, İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi, Türkiye'ye yerleştirilecek NATO'ya ait Patriot füze savunma sisteminin dünya savaşına zemin hazırlamak anlamına geleceğini söyledi.
Geçtiğimiz Ağustos ayında da Ankara’nın Suriye politikasını eleştiren İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi, "sıranın Türkiye'ye geleceğini" ileri sürmüştü.