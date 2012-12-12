Almanya'nın Patriot'ları Kahramanmaraş'a yerleştirilecek

NATO çerçevesinde Almanya’nın Türkiye’ye tedarik edeceği iki Patriot savunma füze bataryasının yeri Kahramanmaraş olarak belirlendi.

Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, Alman Federal Meclisi’nin dünkü oturumunda Türkiye’ye Alman Patriot füzesavarlarının gönderilmesi de tartışılırken, oylamanın Cuma günü yapılması öngörüldü.

Oturumda Almanya Federal Ordusu (Bundeswehr) Patriot füzelerinin yerleştirileceği yer olarak Kahramanmaraş'ı seçti.

Habere göre, Patriot sistemi, Suriye sınırının 100 km kuzeyinde kalan yaklaşık 400 bin nüfuslu Kahramanmaraş’ın korunması için, 2013'ün ilk günlerinden itibaren devrede olacak.

Almanya'nın 2 şartı

Almanya’nın Patriotlar için öne sürdüğü iki şart da hayata geçmiş olacak. Berlin'in şartları, füzelerin sınırdan uzakta konuşlandırılması ve sivil halkın korumasının esas alınmasıydı.

Kaynak: hürriyet.com.tr