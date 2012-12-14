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'ABD'den Türkiye'ye 2 Patriot-400 asker'

New York Times gazetesi, ABD'nin Türkiye'ye 2 Patriot füze savunma sistemi ve 400 asker göndereceğini iddia etti

14 Aralık 2012 09:46

ABD'nin Türkiye'ye 2 Patriot füze savunma sistemi ve 400 asker göndereceği iddia edildi. Hollanda Başbakanı Rutte, Patriotların Ocak ayı sonunda operasyonel hale geleceğini kaydetti.
 
New York Times gazetesi, ABD'nin Türkiye'ye 2 Patriot füze savunma sistemi ve 400 asker göndereceğini iddia etti.

Gazetenin iki NATO yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Almanya ve Hollanda'nın yanı sıra ABD de Türkiye'ye Patriot gönderecek.

Bir Pentagon yetkilisinin açıklamasına göre, Amerika'nın yollayacağı Patriotların kurulması 3 hafta alacak.

Gazete ayrıca Patriot bataryalarının yerleştirileceği yeri belirlemek için için NATO yetkililerinin Türkiye'de 10 muhtemel noktada keşif yaptıklarını ancak bütün bu noktaları koruyacak kadar bataryanın elde olmadığını, Kuzey Kore ve İran'dan ABD ye yönelik tehdit nedeniyle ABD'nin birkaç bataryadan fazlasını Türkiye'ye yollamak istemediğini yazdı.

 

'Ocak sonu hazır'

 

Öte yandan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'ye yerleştirilecek olan Patriotların Ocak ayı sonunda operasyonel hale geleceğini söyledi.

Rutte; Hollanda, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriotların en kısa sürede Türkiye'ye yerleştirilmesi için Ankara ile yakından çalıştıklarını söyledi.

Almanya ve Hollanda'nın Türkiye'ye ikişer Patriot bataryası göndermesi planlanıyor. Patriotlarla birlikte Almanya 400, Hollanda da 360 asker gönderecek.

NATO, Ankara'nın talebi üzerine 30 Kasım'da Türkiye'ye Patriotların gönderilmesine karar vermişti.

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