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Dünya

Time'dan Patriot değerlendirmesi: Kapısında bela olan bir NATO ortağına yardım

ABD'nin Türkiye'ye iki Patriot füze bataryasını gönderme kararı, 'Türkiye'ye bayram hediyesi' yorumlarına yol açtı

16 Aralık 2012 13:24

Time dergisi, ABD Yönetiminin Türkiye’ye iki Patriot baryası konuşlandırma kararı için “Türkiye’ye bayram hediyesi” derken atılan adımın “askeri açıdan anlamlı bir hareketten çok kapısında bela olan bir NATO ortağına yardım meselesi” olduğunu yazdı.

Obama yönetiminin, 2012 yılının sona yaklaştığı bir dönemde Türkiye’ye iki Patriot füze bataryasını gönderme kararı, “Türkiye’ye bayram hediyesi” yorumlarına yol açtı. Time dergisi, ABD’ye Türkiye’yi Suriye’den atılabilecek füzelere karşın korumak amacıyla 2 Patriot bataryası ve 400 kadar asker göndereceğine dikkat çektiği haberinde “Türkiye’ye bayram hediyesi, bataryalar dahil” başlığını kullandı.

Atılan adım için “askeri açıdan anlamlı bir hareketten çok kapısında bela olan bir NATO ortağına yardım meselesidir” diyen dergi, 2 yıllık bir süre Suriye’deki isyanının 40 bin kişinin ölümüne yol açarken ABD’nin Esad’ı devirmek isteyenlere yardım amacıyla pek az bir şey yaptığını savundu.

ABD’li dergi, ABD’nin bataryalarının Türkiye’nin güneydoğusuna ulaşmasının zamanı alacağını, Pentagon yetkililerinin bunun 3 hafta sürebileceğini söylediklerini belirtirken de “Pentagon’da hiç kimse, Suriye’nin artan biçimde kuşatma altındaki güçlü adamının o kadar uzun bir süre iktidarda kalıp kalmayacağını bilmiyor” sözlerine ekledi.

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