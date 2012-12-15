Salih Müslim: Patriotlar başka bir savaş için

Suriye'nin Kürt bölgelerinde etkili Demokratik Birlik Partisi PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslim, Suriye'ye dışarıdan müdahele olamayacağını ve Türkiye'ye Patriotların başka bir savaş için konuşlandırıldığını öne sürdü.

PYD eşbaşkanı Salih Müslim, Fırat Haber Ajansı'na verdiği mülakatta Suriye'deki gelişmeleri de, "Biz hiç bir zaman Suriye devriminin silahlı olmasını istemiyorduk. Ama başka Türkiye olmak üzere diğerleri çektiler. Şimdi bir iktidar savaşı yürütülüyor. Devrim falan değil. Dışarda kurulan muhalefet defalarca yenilendi, çünkü içinde biz yokuz. Halk desteği yok" diye yorumladı.

Müslim, halkın çoğunluğunun savaş istemediği, ama şu anda savaşan iki anlayışın, birbirini bitirinceye kadar iktidar savaşını sürdürecekleri görüşünü dile getirdi.



'Dışardan müdahele olmaz'



PYD eşbaşkanı Müslim Suriye'ye bir dış müdahele olmasını beklemediklerini, çünkü Suriye'nin elinde kimyasal silahlar bulunduğunu da söyledikten sonra "Bu silahlar Suriye halkı için değil, İsrail için tehlikelidir" dedi.

Müslim, Şam çevresinde konuşlandırılmış kimyasal başlıklı Scud füzelerinin dağların altındaki gizli mevzilerden İsrail'e yönlendirilmiş olduğunu öne sürerek,"Bunları bir çırpıda yok etmek imkansız. O roketler İsrail sınırına çok yakındır. Eğer rejime saldırı olursa rejim de bunları kullanacak" dedi.

Salih Müslim, bu yüzden bu silahlar bir şekilde bertaraf edilmezse, Suriye'ye dışardan bir müdahele yapılmasını pek olası görmediğini savunuyor.



'İran ile savaşa hazırlık'



PYD eşbaşkanı Müslim, Suriye'nin elindeki füzelerin Türkiye'yi hedeflemediği görüşünde. Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriotların ise farklı bir amacı olduğunu öne sürüyor.

Kürt politikacıya göre, Türkiye'ye yerleştirilecek Patriotlar aslında İran ile olası bir savaşa hazırlık mahiyetinde.

Müslim, ANF'ye verdiği demeçte, "Onlar başka bir savaşın hazırlığıdır. İran'a karşıdır. Suriye'nin kimyasal silahı Türkiye'ye dönük değil. Türkiye sınırında da değil. Patriot füzelerinin menzili 250 kilometredir. Sırf Şam'dan Halep'e kadar 300 kilometredir" diye konuştu.

BBCTürkçe