Patriot'lar Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'ya yerleştirilecek

NATO’nun Türkiye'ye göndereceği Patriot'lar Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'ya yerleştirilmesine karar verildi. Patriotlar Aralık ayı sonunda Türkiye'de olacak.



NATO Sözcülüğü, Türkiye sınırına yerleştirilecek Patriot Füze Savunma Sistemi’yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'ye Patriot füzelerini veren Almanya, ABD ve Hollanda arasında sağlanan mutabakata göre füzelerin yerleştirileceği bölgeler de belli oldu.

Patriotların Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'ya yerleştirilmesine karar verildi.

Patriotların ocak ayının ikinci haftasından itibaren kullanılmaya hazır olması hedefleniyor.

Türkiye'ye gelecek toplam batarya sayısı ise 6 olarak belirlendi.

NATO, Patriotların Türkiye'ye yönelik her türlü tehdidi caydırma, Türkiye toprakları ve halkını savunma ve NATO'nun güneydoğu sınırındaki tansiyonu düşürme amacıyla yerleştirildiğini bildirdi.



Alman heyet Maraş'tan ayrıldı



Öte yandan, Patriot sistemlerinin kurulumu için 5 gün önce Almanya’dan Kahramanmaraş’a gelen heyet, incelemeleri kapsamında kentteki askeri kışla ile hastane ve otelleri ziyaret etti.

Son iki gün içinde çalışmalarını Gazi Kışlası'nda yoğunlaştıran askerler, sabah saatlerinde kentten ayrıldı.

Yanlarında getirdikleri teknik ekipmanları da götürdükleri gözlenen heyetin otelinden çıkışı sırasında geniş güvenlik önlemi alındı.

Alman ve Hollandalı askerler, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Adana'ya gittikten sonra buradan Almanya'ya hareket etti.