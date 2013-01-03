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Patriot'lar 22 Ocak'ta Adana'da

Patriot savunma sisteminin konuşlanacağı Adana'ya 22 Ocak'ta varması bekleniyor

03 Ocak 2013 19:44

Hollanda Savunma Bakanlığı, patriotların 7 Ocak'ta Hollanda'dan yola çıkacağını açıkladı. Patriotlar'ın 22 Ocak'ta Adana'da olması bekleniyor.

Hollanda Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Einhoven yakınlarındaki Vredepeel kentinde bulunan askeri kışladan yola çıkacak patriotların önce Groningen eyaletindeki Eemshaven Limanı'na götürüleceği ve oradan da deniz yoluyla Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.

Patriotlarla ilgili hazırlık yapmak üzere 30 Hollandalı ve 20 Alman askeri yetkiliden oluşan heyetin de 8 Ocak Salı günü Türkiye'ye gideceğine yer verilen açıklamada, füze savunma sistemini kullanacak yaklaşık 270 Hollandalı askerin ise 21 Ocak'ta yola çıkacağı kaydedildi. 

Patriot savunma sisteminin konuşlanacağı Adana'ya 22 Ocak'ta varması bekleniyor. Hollanda Hükümeti ve Meclisi daha önce NATO'nun talebi doğrultusunda Türkiye'ye 2 patriot savunma sistemi ile en fazla 360 askerin gönderilmesine onay vermişti.

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