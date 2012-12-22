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Patriotların yerleştirileceği 3 il belli oldu

Patriotlar Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a yerleştirilecek

22 Aralık 2012 01:00

Patriot füzeleri hakkında İran Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları hakkında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan patriotların yerleşeceği 3 ili açıkladı.

Patriot füzeleri hakkında İran Genelkurmay başkanı'nın açıklamaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Irak'ta da bir mezhep savaşı var ve Suriye'ye dönüşebilir. Bağdat hükümeti orada azınlık hükümeti halindedir. Irak'ın bölünmesi konuşuluyor ama benim temennim bunun gerçekleşmemesidir. Orada halka dayalı bir sistemin oturtulması gerekmektedir. Biz cumhurbaşkanı ile konuştuğumuz zaman 'o kendi düşüncelerini söylüyor, bizim öyle bir düşüncemiz yok' diyor. Bakıyorsunuz sonra bir başkası çıkıp başka konuşuyor. Yani İran'da kim kim adına konuşuyor ne adına konuşuyor, orada söylem kimdedir, böyle devam edip gidiyor. Biz kendi kararımızı kendimiz veririz. Gerçi kendi ülkemin muhalefeti bile bizi anlayamıyor ve topraklarımızı NATO'ya devrettiğimizi söylüyor. NATO'nun amir hükmünde üye ülkelerin topraklarının savunucusu NATO'dur hükmü var. İran'da herkes konuşuyor. Patriotlar, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a yerleştirilecek."

 

'Esad'ın karada bir hakimiyeti kalmamıştır'

 

Türkiye'nin Suriye politikası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şunları kaydetti:

"Suriye'nin geleceğiyle ilgili olarak Esad'ın siyasi ömrüyle ilgili süre vermedim ama gidicidir. Halk sizi istemiyorsa er veya geç gidecektir. Esad işi mezhep savaşına getirmiştir. Suriye'de azınlığın çoğunluğa tahakkümü vardır. Esad'ın karada bir hakimiyeti kalmamıştır. Suriye politikasında geri adım atmayacağız. Esad'ın en büyük destekçisi İran'dır. BM Güvenlik Konseyi'nden beklenen kararın çıkmaması Esad'ı güçlendirmiştir. Batı destek veriyor Esad'a karşı ama beklediğimiz destek değil."

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