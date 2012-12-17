Alman 'patriot'çular Türkiye'de

Türkiye'nin, NATO'dan talep ettiği ve Almanya'da kabinenin geçen hafta gönderilmesini onayladığı patriot hava savunma sistemlerinin kurulumu için görevli Alman askerleri Adana'ya geldi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağı, akşam saatlerinde Adana Havalimanı'na indi.

Uçakta, Türkiye'nin talebi üzerine Patriot Hava Savunma Sistemi'nin kurulması çalışmaları kapsamında görev alacak Alman askerinin bulunduğunu, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli askerlerin de onlara eşlik ettiği öğrenildi.

Askerlerin geceyi İncirlik Hava Üssü'nde geçirecekleri, yarın sabah saatlerinde Kahramanmaraş'a hareket edecekleri belirtildi.