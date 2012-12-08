Hollanda'dan Türkiye'ye 2 Patriot ve 360 asker gelecek

NATO dışişleri bakanlarının yeşil ışık yaktığı Türkiye’ye Patriot sevkıyatına Almanya’dan sonra Hollanda’dan da onay geldi. Bakanlar kurulu kararına göre; 2 hava savunma sistemi ile birlikte onları kullanacak 360 asker de Türkiye'ye gönderilecek.



Türkiye'nin, Suriye sınırına yerleştirilmek üzere NATO'dan talep ettiği Patriot hava savunma sistemi gönderilmesine, Almanya'dan sonra Hollanda da onay verdi.

Lahey'de toplanan Hollanda bakanlar kurulu, 2 Patriot füze savunma sistemi ile bunları kullanacak askerlerin Türkiye'ye gönderilmesini kararlaştırdı.

Bakanlar kurulunun kararına göre Patriotlarla birlikte en fazla 360 asker gönderilecek.

Karar önümüzdeki günlerde parlamentonun alt kanadı olan temsilciler meclisinde görüşülmesi bekleniyor.