Almanya'dan Türkiye'ye 2 Patriot ve 400 asker onayı

Alman kabinesi, Patriot füzeleri ve Alman askerlerin Türkiye'ye gönderilmesine onay verdi.

Alman hükümetine yakın bir kaynağın uluslararası haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da Angela Merkel hükümetinin bakanlar kurulu, Türkiye-Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilmesine onay verdi.

Alman medyasında yer alan haberler de ise, Türkiye'ye 2 Patriot füze bataryası gönderecek olan Almanya, ayrıca 400 askerin bu operasyonda görev yapmasına onay verecek.

Alman kabinesinin verdiği onayın parlamentonun alt kanadı Federal Meclis'te da onaylanması gerekiyor.

Başta Yeşiller Partisi olmak üzere muhalefetten bazı milletvekilleri Türkiye-Suriye sınırına Alman Patriot füzelerinin gönderilmesine karşı çıksa da, Federal Meclis'in onayında sorun yaşanması beklenmiyor.

Anamuhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti de, Türkiye'ye Patriotların gönderilmesine karşı çıkmıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle oylamada büyük bir çoğunluk elde edilmesini beklediğini söyledi.

NATO onaylamıştı

Geçtiğimiz salı günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan NATO dışişleri bakanları, Türkiye-Suriye sınırına NATO'ya ait Patriot füze savunma sisteminin yerleştirilmesini kararlaştırmıştı. (ntvmsnbc)