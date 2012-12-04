Türkiye’nin Patriot talebi ne zaman onaylanacak?

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'nin Patriot füzesi talebinin bugün onaylanmasını beklediğini söyledi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basına konuşan NATO Genel Sekreteri Rasmussen, "NATO bakanlarının bugün öğleden sonra Türk halkının ve topraklarının etkin korunması ve savunmasının güvencesi için Türkiye'nin hava savunmasını takviye kararı almasını bekliyorum. Bunun ardından karar, bu füzeleri gönderme kapasitesine sahip üye ülkelerin olacak. Kendi onay süreçlerine tam saygı göstererek Almanya, Hollanda ve ABD'nin, Türkiye'ye NATO füzeleri göndermelerini bekliyorum" dedi.

Füzeler ne zaman yerleştirilecek?

Rasmussen, Türkiye'nin Patriot talebine NATO'da siyasi onayın ardından, füzelerin normal şartlar altında "haftalar içinde" kullanıma hazır hale geleceğini söyledi.

‘Suriye'de füze ve kimyasal silah olduğunu biliyoruz’

Rasmussen, "Suriye'nin füzeleri ve kimyasal silahları olduğunu biliyoruz. Elbette bu durum (Suriye'ye ilişkin) hesaplamalarımızda esas alınmalı. Bu nedenle müttefikimiz Türkiye'nin etkin savunma ve korunması acilen güvence altına alınmalıdır" dedi.