NATO'nun tek Kara Komutanlığı İzmir'e

NATO'nun yeni komuta yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında İzmir'deki Hava Komutanlığı'nın yerine Kara Komutanlığı teşkil edildiği açıklandı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO'nun yeni komuta yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, karargahlarının sayısının azaltıldığı, müttefik ülkelerdeki birçok karargahın kapatıldığı belirtildi.

NATO'da yürütülen uzun müzakereler sonucunda yeni komuta yapısında bulunan önemli ve etkin karargahlardan birinin Türkiye'de bulunmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, ''08 Haziran 2011 tarihinde Brüksel'de icra edilen NATO Savunma Bakanları toplantısında alınan karar uyarınca İzmir'deki Hava Komutanlığı'nın yerine bir Kara Komutanlığı teşkil edilecektir'' ifadesi kullanıldı.

NATO Kara Komutanlığı'nın, doğrudan Belçika Mons'daki Müttefik Harekat Komutanlığı'na bağlı üç ana karargahtan biri ve NATO'daki tek Kara Komutanlığı olacağı vurgulanan açıklamada, İzmir Kara Komutanlığı'nın bugün icra edilecek açılış töreninin ardından yarından itibaren faaliyete geçeceği bildirildi.

Bugünkü törene, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay'ın katılacağı kaydedildi.