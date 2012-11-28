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Türkiye 20 Patriot istedi ama NATO 8 adet gönderecek

Turkiye'nin NATO'dan talep ettigi Patriot füze savunma sistemine yönelik çalışmalar sona yaklaşıyor

28 Kasım 2012 18:34

Türkiye, NATO'ya yaptığı Patriot başvurusunda, korunması gereken bölgelerin listesini bildirdi. Ankara'nın listesine göre 20 Patriot gerekiyor. Ancak uzmanlara göre, 8 Patriot Türkiye'nin ihtiyacını görür.

Ankara yaptığı başvuruda, Türkiye korunması gereken bölgelerin listesini müttefiklere bildirdi. Ancak Turkiye, göndermiş olduğu listeye herhangi bir öncelik sıralamasında bulunmadı.

Bu çerçevede Türkiye'ni listesinin tamamıyla karşılanması için NATO'nun 18 ile 20 Patriot füze batarya sistemi göndermesi gerekiyor.

Askeri uzmanlar, Turkiye'nin korunması gereken bölgeler konusunda bir öncelik listesi sunmasının önemine dikkat çekiyorlar.

Bununla birlikte korunması gereken öncelikli bölgelerin tespiti ile birlikte, Suriye'den gelen tehdidin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden askeri uzmanlar, Turkiye'nin talep etmiş olduğu Patriot füzesi adedinin gerçekçi olmayabileceğine de dikkat çektiler.

 

NATO'nun rezervinde 24 adet var

 

ABD dışındaki NATO müttefiklerinin ellerinde stratejik rezerv dışında toplam 24 Patriot bataryasnın bulunduğunu hatırlatan askeri yetkililer, Türkiye'nin neredeyse NATO'ya üye ülkelerin envanterlerinde yer alan tüm Patriot füzelerini talep etmiş olduğunu vurgu yapıyorlar.

 

8 batarya yeterli olacak

 

Askeri uzmanlar, Türkiye'ye 8 adet bataryanın ilk etapta yeterli olacağını düşünüyor. Şayet Suriye'den gelen tehditlerin artması halinde Patriot adedini attırabileceklerini, gerekirse başka askeri imkan ve yeteneklerle de istenilen guvenliğin sağlanabileceğini belirtiyorlar

Karar alma sürecinin uzamasındaki en büyük konu Patriot adedi ile bunların yerleştirileceği mevziler.

 

Yer belirleme yarına kadar biter

 

Hollanda ve Alman askeri yetkililerin, yarına kadar koruma alanı ve Patriot füzelerinin mevzileri konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile bir mutabakata ulaşması hedefleniyor.

 

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