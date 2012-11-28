Patriotlar için inceleme yapan NATO heyeti çamura saplandı

Füze sisteminin konuşlandırılacağı yerleri belirmek için inceleme yapmak üzere heyet Malatya'da Battalgazi ilçesi Boran köyü yakınlarındaki askeri alana gitti. Ancak NATO heyetini taşıyan otobüs, yolda asfalta battı. Uzun uğraşlar sonucu saplandığı çamurdan çıkarılamayan otobüs için bir çiftçiden yardım istendi.

Traktörü ile otobüsün yanına gelen çiftçi, önce otobüsü ön kısmından zincirle çekerek saplandığı çamurdan kurtarmak istedi. Zincir kopunca çiftçi bu kez otobüsü arka kısmına geçerek kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda otobüs saplandığı çamurdan kurtarılınca NATO heyeti rahat bir nefes aldı.