Ankara patriotları yetersiz gördü THAAD istedi

Patriotların nereye yerleştireleceği konusunda inceleme sürüyor. Ankara, Suriye'den yönelebilecek tehditlere karşı bu kez de ABD ile THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) için görüşmeye başladı. THAAD, patriotların bir üst seviyesi olarak tanımlanıyor.

Malatya Kürecik'e yerleştirilen TPY-2 radarla uyumlu çalışan ve hedefi çok önceden tespit ederek vurabilen THAAD, 90'lı yılların sonunda Scud füzelerien karşı üretildi. THAAD sayesinde imha edilen füze serpintiyle dahi hedef aldığı bölgeye zarar veremiyor.

Ankara talep etti

Suriye'nin elinde kimyasal silah bulunma ihtimalini değerlendiren Türkiye, patriotlarla kurulacak hava savunma sisteminin yetersiz kalacağını düşünüyor. Yüksek irtifada kullanılamayan patriotlar kimyasal serpintileri önlemekte yetersiz görülüyor.

Bu nedenle de gelecek Patriot’ların tamamlayıcısı olacak THAAD sisteminin mutlaka Türkiye’de de bulunmasını istiyor. Ankara, ABD’nin elindeki bir adet gezer THAAD siteminin bir süreliğine Türkiye’ye konuşlandırılmasını talep etti. ABD ise bu sistemi aynı şekilde geçici bir süre kendilerinden Güney Kore’nin de istediğini belirterek, konuyu düşüneceğini açıkladı. Verilen cevabın ardından Türk tarafı, NATO üyesi olan Türkiye’nin Güney Kore ile karşılaştırılmaması gerektiğini ABD tarafına net bir şekilde ifade etti, bir adet THAAD sisteminin acil olarak Türkiye’ye gönderilmesini istedi. Avrupa’daki Ordusu EUCOM bünyesinde bulunan Patriot taburundan Türkiye’ye destek olması şimdilik mümkün gözükmeyen ABD’nin, Türkiye’nin füze tehdidine karşı oluşturduğu savunma sistemine THAAD ile destek olması talep edildi.

THAAD nedir

Terminal Safhası Yüksek İrtifa Hava Savunması. 1987’de Scud türü kıtalararası balistik füzelere karşı tasarlandı. Uzun yıllar süren testlerin ardından da 2008’de Amerikan Kara Kuvvetleri’nin envanterine girdi.

Üretici Lockheed Martin. Bir THAAD bataryasında 24 füze, üç fırlatıcı, bir ateşleme merkezi bulunuyor. Buna Kürecik’e yerleştirilen X bandı türü radar da dahil.

Her bir bataryanın toplam maliyeti 310 milyon dolar. 6.27 metre uzunluğundaki füzelerin 200 km menzili var. Sadece 20 km menzili olan, NATO’nun Türkiye’ye konuşlandıracağı PAC-3’lerin füze savunma sisteminde bir üst aşaması.

Ayrıca radar avantajıyla, hedefi çok önce saptayıp harekete geçebiliyor ve 150 km’lik irtifa özelliğiyle saldırı füzesini atmosfer dışında imha edip serpinti riskini ortadan kaldırabiliyor.

Suriye’nin elindeki kimyasal silahlara karşı en son Körfez ülkeleri Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de ABD’den üç hafta önce THAAD sistemi talep etmişti. İki ülkenin ABD’den satın almak istediği, ABD Kongresi’nin onayına bağlı olan sistemin toplam maliyetinin ise 7.6 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.