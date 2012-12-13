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Dünya

'Patriotlar muhtemelen Kahramanmaraş yakınlarına konuşlandırılacak'

Almanya Devlet Bakanı Link, Almanya'nın Türkiye'ye göndereceği Patriot hava savunma sistemlerinin muhtemelen Kahramanmaraş yakınlarına konuşlandırılacağını söyledi

13 Aralık 2012 17:32

Türkiye'nin, NATO'dan talep ettiği ve Almanya'da kabinenin geçen hafta gönderilmesini onayladığı Patriot hava savunma sistemlerinin muhtemelen Kahramanmaraş yakınlarında konuşlandırılacağı bildirildi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Michael Link, "Patriot sistemleri muhtemelen Kahramanmaraş kenti yakınlarında konuşlandırılacaktır. Böylece tezkerenin öngördüğü gibi Patriotların Suriye hava sahasına etki etmemeleri sağlanacaktır" dedi.

Diplomatik kaynaklar daha önce yaptıkları açıklamada, Almanya'nın, Türkiye'ye göndereceği Patriot sistemlerinin sınıra çok yakın bölgelerde konuşlandırılmasına sıcak bakmadığını belirtmişti.

Kaynaklar, Patriotların, Suriye tarafından gelebilecek Türkiye'yi hedef alan herhangi bir füze saldırısına mümkün olduğunca çabuk tepki verebilecek kadar sınıra yakın, öte yandan, Suriye topraklarına müdahale teşkil etmeyecek kadar uzak bir bölgeye konuşlandırılmasının istendiğini belirtmişti.

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