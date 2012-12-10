Almanya: Patriotlar sınıra yakın konuşlandırılmasın

Almanya'nın göndereceği Patriot sistemleri, en erken 2013'ün başında Türkiye'de olacak ancak Almanya sınıra yakın konuşlandırılmasın şartı koydu.

Türkiye 'nin, Suriye 'den gelebilecek olası bir saldırı tehditine karşı NATO'dan talep ettiği ve Almanya 'da kabinenin geçen hafta gönderilmesini onayladığı Patriot hava savunma sistemlerinin, 2013'ün ilk günlerinde Türkiye'de olması bekleniyor.

Alman kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO'nun Türkiye'nin Patriot talebine onay vermesinin ardından, Almanya Federal Meclisi, Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriot sistemlerine ilişkin tezkereyi çarşamba günü ele alacak.

Parlamentoda yapılacak oturumda tezkerenin çoğunluğun oylarıyla kabul edilmesi bekleniyor.

Başka ülkelere askeri birlik gönderilmesinin, geçmiş örneklerden hareketle Almanya için siyasi açıdan zorlayıcı bir karar olduğuna işaret eden kaynaklar, Almanya'nın, son gelişmeler ışığında Türkiye'ye yardım edilmesi hususunda ise tereddüt etmediğini, Alman hükümetinin, ihtiyaç duyması durumunda Türkiye'ye NATO çerçevesinde yardım edeceğini en başından beri vurguladığını belirtiyor.

Almanya'nın Türkiye'ye Patriot sistemlerini gönderme kararının arkasında Türkiye'yle dayanışma isteğinin bulunduğu ifade edilirken, sistemlerin Türkiye'de konuşlandırılmasının, "Suriye'nin toprağına girecek bir misyon değil, NATO toprağı olan Türkiye'nin korunması" anlamına geldiği belirtiliyor.

Sistemlerin hava ya da deniz yoluyla gönderilmesinin gündemde olduğu, hangi yöntemin seçileceğinin ise henüz netleşmediği dile getiriliyor.

Türkiye, Patriotlar için ödeme yapmayacak

Patriot sistemlerinin Türkiye'de konuşlandırılmasının Almanya'ya maliyetinin ise 25 milyon avroyu bulması öngörülüyor.

Türkiye'nin Patriotlar için Almanya'ya herhangi bir ödemede bulunmayacağı, ancak ev sahibi ülke olarak sistemlere ve askeri birliklere ilişkin elektrik, beslenme gibi masrafları karşılayacağı ifade ediliyor.

Konuşlandırmanın süresi 31 Ocak 2014 tarihiyle sınırlanırken, bu sürenin ardından ne yapılacağının ise Suriye'deki durumun gidişatı paralelinde şekilleneceği tahmin ediliyor.

Konuşlandırmanın, yalnızca Türk topraklarının korunmasıyla sınırlı olduğunu vurgulayan kaynaklar, misyonun Suriye'de uçuşa kapalı hava sahası oluşturulması ya da Suriye toprağının işgal edilmesi gibi bir amaç taşımadığının altını çiziyor.

Öte yandan, sistemlerin 2014 yılına kadar Türkiye'de kalma zorunluluğunun bulunmadığı, sürenin gerekirse uzatılabileceği, ancak ihtiyacın ortadan kalkması durumunda sistemlerin daha erken de geri gönderilebileceği belirtiliyor.

Patriotların konuşlandırılmasına ilişkin tezkerenin entegre sistemin bir parçası olan Awacs'ları da içerdiğine işaret edilirken, Awacs'ların Almanya'da olduğu, şu an itibarıyla Türkiye'ye gönderilmeyeceği ifade ediliyor.

Almanya tarafından Türkiye'ye gönderilecek 2 Patriot savunma sistemi için 350 askere ihtiyaç duyulduğunu belirten kaynaklar, tam rakamın belirlenmesi için teknik çalışmaların sürdüğünü, Almanya'nın 400 asker göndermesinin öngörüldüğünü belirtiyor.

Patriotların konuşlandırılacağı şehirler ise henüz netlik kazanmış değil. Konuya ilişkin görüşmeler Türkiye ve NATO arasında devam ediyor.

‘Patriotların sınıra yakın konuşlandırılmasın’

Öte yandan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya, Türkiye'ye göndereceği Patriot sistemlerinin sınıra çok yakın bölgelerde konuşlandırılmasına sıcak bakmıyor.

Diplomatik kaynaklar, Patriotların, Suriye tarafından gelebilecek Türkiye'yi hedef alan herhangi bir füze saldırısına mümkün olduğunca çabuk tepki verebilecek kadar yakın, öte yandan, Suriye topraklarına müdahale teşkil etmeyecek kadar uzak bir bölgeye konuşlandırılmasının istendiğini belirtiyor.

Kaynaklar, Suriye hava sahasından Türkiye'ye doğru gönderilebilecek her türlü füzeye, nereye düşebileceğine ya da hangi hava sahası üzerinde müdahale gerektirdiğine bakılmaksızın hemen müdahale edileceğinin, öncelikli olanın Türkiye'yi hedef alan saldırılara karşılık verilmesi olduğunun altını çiziyor.