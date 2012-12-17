İran'dan ikinci çıkış: Türkiye'ye Patriot yerleştirilmesi kışkırtıcı

NATO tarafından Türkiye-Suriye sınırına yerleştirilecek Patriot füze savunma sistemine bir tepki de İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'den geldi. Salihi, Patriotların Türkiye'ye yerleştirilmesini, "Beklenmedik sonuçlar doğurabilecek kışkırtıcı bir eylem" olarak değerlendirdi.



İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemlerinin konuşlandırılmasının, ''Beklenmedik sonuçlar doğurabilecek kışkırtıcı bir eylem'' olduğunu iddia etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Salihi, Patriot füzelerinin Türkiye'ye yerleştirilmesinin hiçbir olumlu sonucu olmayacağını ve bunun provokasyon olduğunu ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, füzelerin yerleştirilmesinin caydırıcılıktan çok kışkırtıcı etkisi olacağını belirterek, füzelerin bölgede güvenliğin sağlanmasına yardım etmeyeceğini vurguladı.



'Dünya savaşına zemin hazırlar'



İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi de geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye-Suriye sınırına yerleştirilmesi planlanan NATO'ya ait Patriotların dünya savaşına zemin hazırladığını ileri sürmüştü.

İran Genelkurmay Başkanı Firuzabadi, "Söz konusu Patritoların her biri, dünya haritası üzerinde kara bir leke ve bunlar dünya savaşına zemin hazırlar" demişti.