Rasmussen'den İran'a tepki: Aptal fikirleri olanlar Patriotlardan kaygılanabilir

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi'nin, "Patriotlar dünya savaşına neden olabilir" açıklamasına sert tepki gösterdi.

Belçika Başbakanı Elio Di Rupo'yla görüşen Rasmussen, düzenlenen ortak basın toplantısında, İran'ın açıklamalarıyla ilgili “Füze kapasitelerini saldırı amaçlı kullanma gibi aptal fikirleri olanlar Patriotlardan kaygılanabilir” dedi.

Rasmussen, “(İranlı yetkililerce dile getirilen) bu tür iddiaları bütünüyle ayıplıyorum. En başından itibaren (Türkiye'ye) Patriotların yerleştirilmesinin tamamen savunma amaçlı bir tedbir olduğunu açıklıkla belirttik” ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Rasmussen, Türkiye'ye yerleştirilecek Patriot füzelerinin kimsenin saldırıyı aklından bile geçirmemesi için etkili bir caydırıcı unsur olmasını umduğunu dile getirdi.