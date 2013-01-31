T24 LogoT24 Logo
Gündem

Son Patriotlar da Amerika'dan geldi

Amerika Birleşik Devletleri’nden yola çıkan gemi dün İskenderun Limanı’na yanaştı

31 Ocak 2013 09:21

Suriye sınırında konuşlandırılacak son Patriot bataryaları da Türkiye'ye geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nden yola çıkan gemi dün İskenderun Limanı’na yanaştı. Türk askeri yetkililer tarafından karşılanan gemideki 70 araç İskenderun Limanı'na indirildi.

Geminin boşaltılması sırasında limanda geniş güvenlik önlenleri alındı.

Füze parçaları karayoluyla konuşlandırılacakları Gaziantep'e götürülecek. Şubat ayının ilk haftasında Patriot füze sisteminin aktif hale gelmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'a Almanya, Adana'daki İncirlik Üssü ve Seyhan ilçesine de Hollanda tarafından konuşlandırılan Patriot Hava Savunma Sistemleri ise daha önce aktif duruma geçirilmişti.

Bu arada Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Patriot füzeleri konusunda, hükümetin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na bilgi vereceğini söyledi.

ETİKETLER

patriotiskenderunabdamerika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24