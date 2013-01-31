Son Patriotlar da Amerika'dan geldi

Suriye sınırında konuşlandırılacak son Patriot bataryaları da Türkiye'ye geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nden yola çıkan gemi dün İskenderun Limanı’na yanaştı. Türk askeri yetkililer tarafından karşılanan gemideki 70 araç İskenderun Limanı'na indirildi.

Geminin boşaltılması sırasında limanda geniş güvenlik önlenleri alındı.

Füze parçaları karayoluyla konuşlandırılacakları Gaziantep'e götürülecek. Şubat ayının ilk haftasında Patriot füze sisteminin aktif hale gelmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'a Almanya, Adana'daki İncirlik Üssü ve Seyhan ilçesine de Hollanda tarafından konuşlandırılan Patriot Hava Savunma Sistemleri ise daha önce aktif duruma geçirilmişti.

Bu arada Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Patriot füzeleri konusunda, hükümetin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na bilgi vereceğini söyledi.