T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'daki Patriot'lar ateşlenmeye hazır!

Hava Kuvvetleri İletişim Şube Müdürü Binbaşı Cengiz Alabacak, Adana'ya konuşlandırılan patriot hava savunma sisteminin ilk harekat yeteneğini kazanarak, operasyonel hale geldiğini belirtti

26 Ocak 2013 18:54

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Adana'da Patriot füzeleriyle ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenledi ve sistemin operasyonel hale geldiğini açıkladı.

Hava Kuvvetleri İletişim Şube Müdürü Binbaşı Cengiz Alabacak, Adana'ya konuşlandırılan patriot hava savunma sisteminin ilk harekat yeteneğini kazanarak, operasyonel hale geldiğini belirtti.

Alabacak, Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı olarak kullanılan Recai Engin Kışlası'nda patriot hava savunma sistemleriyle ilgili olarak düzenlenen basın bilgilendirme etkinliğinde, sistemin kurulum yeriyle ilgili soruları da cevapladı.

Planlamaların Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve NATO'nun ilgili birimleri tarafından savunma, tehdit ve lojistik kriterler göz önünde bulundurularak yapıldığını anlatan Alabacak, patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı bölgelerin bu şekilde seçildiğini belirtti. Alabacak, savunma amaçlı olarak kullanılacak sistemlerin Adana'da aktif hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sistemler bugün 14.00 itibarıyla ilk harekat yeteneğini kazanmıştır. Sistemler şu andan itibaren tehdidi tespit ve önleme yeteneğine sahiptir. Aktif olarak herhangi bir tehdit belirlenmesi durumunda tespit ve önleme yapabilecek kabiliyettedir. Sahip olduğumuz milli hava savunma sistemlerinin takviye edilmesi amacıyla ve sadece savunma amaçlı olarak NATO'dan talep edilen patriot hava savunma sistemlerinden ilki bugün Adana'dan operasyonel, yani ilk harekat yeteneğini kazanmış bulunmaktadır. Patriotlar Adana'da iki noktada konuşlandırılmıştır. Savunma amaçlı olarak ülkemize konuşlandırılacak patriot sistemleri Türkiye'nin de içinde bulunduğu NATO entegre hava savunma sisteminin bir alt ünitesi olarak görev yapacaktır. Bahse konu sistemin komuta kontrol yapısında, her aşamada Türk yetkililer de görev yapmaktadır."


'Şu an itibarıyla arkamda duran patriot bataryası aktiftir'


NATO Askeri Sözcüsü Yarbay Dariusz Kacperczyk de Hollanda'ya ait patriot hava savunma sisteminin Adana Havalimanın yanındaki bu kışlada, diğerinin ise İncirlik Hava Üssü'nde kurulduğunu anlattı. Kacperczyk, Hollanda'nın 2 bataryasının bulunduğunu, Recai Engin Kışlası'nda 5, İncirlik Hava Üssü'nde ise 7 fırlatıcının konuşlandırıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Patriot füzeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin geçen yılın sonuna doğru yaptığı istek üzerine Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta konuşlandırılmıştır. Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta toplam 3,5 milyon nüfusu korumak amacıyla bu sistemler konuşlandırılmıştır. Asıl amaç burada savunmadır. Saldırı amacı ve uçuşa yasak bölge oluşturulmayacaktır. Patriotların buraya gelmesinin sebebi, mevcut Türkiye'nin sahip olduğu hava savunma sistemine yardımcı olmaktır. Şu an itibarıyla arkamda duran patriot bataryası aktiftir. Suriye'den gelebilecek herhangi bir hava saldırısına karşı savunma yapabilir."

Hollanda Birlik Sistem Komutanı Albay Marcel Buis de gazetecilere hava savunma sisteminin parçalarıyla ilgili özet bilgiler verdi.

Buis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki patriot sisteminin Şubat ayında aktif hale geleceğini belirtti.

ETİKETLER

adanapatriotfüze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24