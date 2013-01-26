Adana'daki Patriot'lar ateşlenmeye hazır!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Adana'da Patriot füzeleriyle ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenledi ve sistemin operasyonel hale geldiğini açıkladı.

Hava Kuvvetleri İletişim Şube Müdürü Binbaşı Cengiz Alabacak, Adana'ya konuşlandırılan patriot hava savunma sisteminin ilk harekat yeteneğini kazanarak, operasyonel hale geldiğini belirtti.

Alabacak, Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı olarak kullanılan Recai Engin Kışlası'nda patriot hava savunma sistemleriyle ilgili olarak düzenlenen basın bilgilendirme etkinliğinde, sistemin kurulum yeriyle ilgili soruları da cevapladı.

Planlamaların Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve NATO'nun ilgili birimleri tarafından savunma, tehdit ve lojistik kriterler göz önünde bulundurularak yapıldığını anlatan Alabacak, patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı bölgelerin bu şekilde seçildiğini belirtti. Alabacak, savunma amaçlı olarak kullanılacak sistemlerin Adana'da aktif hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sistemler bugün 14.00 itibarıyla ilk harekat yeteneğini kazanmıştır. Sistemler şu andan itibaren tehdidi tespit ve önleme yeteneğine sahiptir. Aktif olarak herhangi bir tehdit belirlenmesi durumunda tespit ve önleme yapabilecek kabiliyettedir. Sahip olduğumuz milli hava savunma sistemlerinin takviye edilmesi amacıyla ve sadece savunma amaçlı olarak NATO'dan talep edilen patriot hava savunma sistemlerinden ilki bugün Adana'dan operasyonel, yani ilk harekat yeteneğini kazanmış bulunmaktadır. Patriotlar Adana'da iki noktada konuşlandırılmıştır. Savunma amaçlı olarak ülkemize konuşlandırılacak patriot sistemleri Türkiye'nin de içinde bulunduğu NATO entegre hava savunma sisteminin bir alt ünitesi olarak görev yapacaktır. Bahse konu sistemin komuta kontrol yapısında, her aşamada Türk yetkililer de görev yapmaktadır."



'Şu an itibarıyla arkamda duran patriot bataryası aktiftir'



NATO Askeri Sözcüsü Yarbay Dariusz Kacperczyk de Hollanda'ya ait patriot hava savunma sisteminin Adana Havalimanın yanındaki bu kışlada, diğerinin ise İncirlik Hava Üssü'nde kurulduğunu anlattı. Kacperczyk, Hollanda'nın 2 bataryasının bulunduğunu, Recai Engin Kışlası'nda 5, İncirlik Hava Üssü'nde ise 7 fırlatıcının konuşlandırıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Patriot füzeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin geçen yılın sonuna doğru yaptığı istek üzerine Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta konuşlandırılmıştır. Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta toplam 3,5 milyon nüfusu korumak amacıyla bu sistemler konuşlandırılmıştır. Asıl amaç burada savunmadır. Saldırı amacı ve uçuşa yasak bölge oluşturulmayacaktır. Patriotların buraya gelmesinin sebebi, mevcut Türkiye'nin sahip olduğu hava savunma sistemine yardımcı olmaktır. Şu an itibarıyla arkamda duran patriot bataryası aktiftir. Suriye'den gelebilecek herhangi bir hava saldırısına karşı savunma yapabilir."

Hollanda Birlik Sistem Komutanı Albay Marcel Buis de gazetecilere hava savunma sisteminin parçalarıyla ilgili özet bilgiler verdi.

Buis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki patriot sisteminin Şubat ayında aktif hale geleceğini belirtti.