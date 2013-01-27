CHP'li İnce: İş, aş yok; Patriot var

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "Adana'da iş, aş yok. Ama hayırlı olsun Patriotlarınız var artık. İsrail'i korumak için. Parası da bizden çıkıyor" dedi.

İnce, partisi tarafından merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesinde düzenlenen "Acil Demokrasi, Derhal Adalet" mitinginde yaptığı konuşmada, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete ve insanca yaşamaya sahip çıktıklarını ve direndiklerini söyledi.

Hükümetin dış politikadaki tutumunu eleştiren İnce, Suriye ile en çok AKP iktidarı döneminde anlaşma yapıldığını, bugün ise savaşın eşiğine gelindiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Suriye ile 1980-2002 yılları arasında 13 antlaşma yaptık. 2002'den 2013'e kadar da 49 antlaşma yaptık. Bunların içinde stratejik işbirliği anlaşmaları var, gizli anlaşmalar var. 3 katı 4 katı anlaşma yapmamıza rağmen ne oldu da savaşın eşiğine geldik. Adana'da iş, aş yok. Ama hayırlı olsun Patriotlarınız var artık. İsrail'i korumak için. Parası da bizden çıkıyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni bir nesil yaratmak" istediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan, Ankara'da oturmuş, milletten aldığı yetkiyle bir marangoz gibi yeni bir millet yaratmaya çalışıyor. Bu ülkeyi tepeden tırnağa kesiyor, biçiyor. Kafasının içinde yeni bir nesil yaratmak istiyor. O neslin adını koymuş; dindar ve kindar nesil. Teslim olacak mıyız? Olmayacağız. Emperyalizme Adana'dan itiraz ediyoruz, isyan ediyoruz. Türkiye'yi, bu milleti istediğin şekle sokamayacaksın. Adaleti, özgürlüğü yok edemeyeceksin. İzin vermeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Çünkü bu topraklarda 7 düvele meydan okuyan Kuvayımilliye ruhu hala yaşıyor. Mustafa Kemal'in ruhu hala yaşıyor. CHP ruhu hala yaşıyor."

Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Yakup Akkaya ile bölge milletvekillerinin katıldığı mitingde Bulutsuzluk Özlemi grubu konser verdi.