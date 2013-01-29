NATO'nun patriotları Kahramanmaraş'ta devreye girdi

Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği ve Kahramanmaraş'a konuşlandırılan patriot hava savunma sistemi devreye girdi.

Vali Şükrü Kocatepe, Patriot Sistemleri Alman Harekat Birliği Komutanı Marcus Ellermann, Garnizon Komutanı Albay Kaan Kazaz, İl Jandarma Komutanı İsmail Cömert ve Emniyet Müdürü Metin Aşık'ı makamında kabul etti. Heyetle bir süre görüşen Vali Kocatepe, Ellermann'dan kente kurulan patriot sistemiyle ilgili bilgi aldı.

Ellermann, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Kışlası'nda bulunan 2 sistemi test ettiklerini hatırlatarak, ''Sistemin hazırlık çalışmalarını tamamladık ve çalışır hale geldi. Dün akşamdan itibaren sistem harekat ve imkan kabiliyetine erişti'' şeklinde konuştu.

Sistemin kurulumunda Türk askerinin kendilerine destek verdiğini belirten Ellermann, şöyle devam etti:

''Sistemde insana zararlı hiç bir şey yok. Radar sistemleriyle ilgili olarak tutulması gereken bazı önleyici mesafeler var. Bu mesafelere uyulduğu takdirde hiçbir sorun çıkmayacaktır. Türk Ordusu bizi önlem konusunda da desteklemektedir. Güvenlik önlemimiz bulunmaktadır.''





-''Üzüntü verici bir olaydı''-



''İskenderun'da meydana gelen konu üzüntü verici bir olaydı'' diyen Ellermann, ''Türk güvenlik güçleri İskenderun'daki olayla ilgili çok iyi görev yaptı. İstisnai bir durum olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Kahramanmaraş'ta gayet güzel karşılandık. Kentte bu tip olayların olacağını hiç beklemiyoruz.

Kahramanmaraş'ın gerek mutfağı gerekse dünyaca ünlü dondurmasını hem ben hem de bütün askerlerim tatma fırsatı buldu. Mutfak ve dondurmadan da son derece memnunuz'' ifadelerini kullandı. Vali Kocatepe ise patroit sisteminin hazır hale geldiğini anımsatarak, ''Allah muhtaç etmesin. İnşallah her hangi bir tehlike söz konusu olmaz ve onları kullanmaya ihtiyacımız kalmaz'' dedi.

Alman heyete kentin hassasiyetini anlattıklarını, askerlerin de konuyu olumlu karşıladıklarını dile getiren Kocatepe, şunları kaydetti: ''Konuk askerlerin kente kalış süreleri belli değil. Askerler farklı otellerde ikamet ediyorlar. Bir süre sonrada kışla içerisine yerleri hazırlandığında orada kalmaya devam edecekler. Nasıl biz Kore'ye gitmişsek, Afganistan'a gidiyorsak, Almanlar da tamamen NATO ittifakı içindeki anlaşmayla ve ülkemizin talebi üzerine görevlendirildiler.''

