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Spor

"Ayrılacak" denen Sosa Beşiktaş antrenmanında

Sosa, Bodrum'da Beşiktaş Başkanı Orman'la bir araya gelmiş, Orman başarılı oyuncuya "8 milyon Euro getirirsen ayrılırsın" demişti.

14 Temmuz 2016 21:31

Beşiktaş'ta geçen sezon yaşanan şampiyonlukta büyük payı olan ve kupanın gelmesinin ardından maaşına zam isteyen ve bu yüzden mazeret bildirmeden yeni sezon hazırlıklarına katılmayan Arjantinli ofansif orta saha Jose Sosa bugün takımla birlikte idmanlara katıldı.

Jose Sosa, Bodrum'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la bir araya gelmiş, Orman başarılı oyuncuya "8 milyon Euro getirirsen ayrılırsın" demişti. 

Jose Sosa ile ülkesi Arjantin'den Estudiantes ve İtalyan devi A.C Milan ilgileniyor. A.C Milan'ın yıldız oyuncu için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Estudiantes bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirmeye çalışıyor. 

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