Jose Sosa: Havaalanına yapılan saldırıdan sonra ayrılma kararı aldık

Gökhan Töre'yi West Ham United'a satın alma opsiyonuyla kiralayan, İsmail Köybaşı ile de yolları ayıran Beşiktaş'ta, Jose Sosa da ayrılmak istediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sosa, "Havaalanında yapılan saldırıdan sonra ben ve ailem İstanbul'dan ayrılma kararı aldık. Beşiktaş ile sözleşme yenileme görüşmesi yapmıyorum. İki tarafı da memnun edecek çözümler üzerine görüşüyoruz. Konu ailemse futbol ikinci planda. Onlardan uzak yaşamak ve futbol oynamak istemiyorum. Beşiktaş'a yardımları için teşekkür ederim" dedi.

Jose Sosa'nın bir süreden bu yana İtalyan AC Milan'la transfer görüşmesi yaptığı ileri sürülüyordu.