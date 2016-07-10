Fikret Orman Sosa ile görüştü; Beşiktaş'la Arjantinli yıldız arasında ipler kopuyor mu?

Beşiktaş'ın Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Yeni sezon öncesi çalışmalara katılmayan Sosa, Milan'ın teklifi sonrası başkan Fikret Orman'la Bodrum'da bir görüşme gerçekleştirdi. Sosa'nın zam talebi sonrası başkan Fikret Orman, oyuncuya antrenmanlara çıkması yönünde uyarıda bulundu.

Fanatik'in haberine göre Orman'dan ücretine zam talep eden Sosa, ''Eşim ve ailem Arjantin'e dönmemi istiyor. Avrupa defterini kapatmamdan yanalar. Ben ise sözleşmem bitene kadar takımda kalmayı düşünüyorum. Bu konuda ailemi ikna etmem gerek. Onların istekleri her şeyden daha önemli. Ayrıca takımı şampiyon yapmama rağmen 1.7 milyon avroya oynuyorum. Takım içerisinde dengesizlikler mevcut. Hiç oynamayan oyuncular da bu ücreti alıyor. Senelik 2.5 milyon avroluk garanti ücret olacak şekilde sözleşmemde iyileştirme yapın'' dedi.

“Ya idmana çık ya da 8 milyon Euro getir”

Sosa'nın bu talebinin ardından küplere binen Fikret Orman Arjantinli oyuncuya, ''Sözleşme yaparken, şampiyon olup olmama üzerine mi yaptık? Beşiktaş’ın forması zaten ligde ilk ikiye oynar. İyi niyet göstergesi olarak bu sezon 1.9, gelecek yıl için de en fazla 2 milyon Euro garanti ücret öderiz. Yok, ‘ailem, eşim istemiyor. Dönüyorum’ diyorsan da, o zaman 8 milyon Euro bonservis bedeli getir. Bu parayı nakit veren kulüp olsun hemen yarın imza atalım. Ancak biz, teknik heyet ve taraftarlar kalmanı istiyoruz. Bir an önce git idmana çık, şartlarımız budur'' şeklinde cevap verdi.

“Yine antrenmana katılmadı”

Fikret Orman'la Bodrum'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İstanbul'a dönen Sosa, Beşiktaş'ın sabah yapılan antrenmanına da katılmadı. Öğleden sonra Şenol Güneş ile görüşmek için tesislere gelen Arjantinli yıldız, Turgay Şeren'in cenazesinden döndüğü için geç kalan tecrübeli çalıştırıcı ile konuşma fırsatı bulamadı. Siyah beyazlılar iki gündür yapılan çalışmalarda yer almayan Sosa için noter vasıtasıyla zabıt tutturdu.

“Tek teklif Milan’dan”

Arjantin'e dönmek isteyen Sosa için eski kulübü Estudiantes'ten Beşiktaş'a herhangi bir teklif gelmedi. Sosa için teklifte bulunan tek kulüp olan Milan'ın da 4 milyon avro önermesi siyah beyazlı yönetimi tatmin etmemiş durumda. Beşiktaş yönetimi Sosa'yı 8 milyon avrodan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyor.