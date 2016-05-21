Şenol Güneş: Real Madrid'ten Luka Modric'i alabiliyorsak Sosa'yı satalım

Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, 7 gol 12 asistle Beşiktaş’a şampiyonluğu getiren isimlerden Arjantinli Jose Sosa’nın sezon başında başka bir takıma transferine teknik direktör Şenol Güneş’in “Real Madrid’ten Modric’i alabiliyorsak bırakalım” diyerek onay vermediğini yazdı.

Orhan Yıldırım'ın yazısı şöyle:

Tangocu, eşi hamile olduğu için Arjantin’e dönmek istedi. Sosa, 7 milyon Euro’luk bonservis bedeli getirmeyi garanti ederken, yönetim, kararı tamamen Şenol Güneş’e bıraktı. Deneyimli teknik adam, “Şampiyonluğun anahtarı olacak futbolcu. Real Madrid’ten Modric’i alabiliyorsak bırakalım” deyince takımda kalan Arjantinli; 7 gol ve 12 asistle mutlu sonunu önemli bir mimarı oldu.

Quaresma’yı bana anlatın!

Portekizli oyuncunun takıma geri dönmesi gündemde. Şenol Güneş ile röportaj yapıyoruz. Konuyu sordum. Hoca, “Dur. Onu ben sana sorayım” dedi ve devam etti: “Bir çok kişiye Quaresma’yı sordum. Yahu bu adam buradayken şunu yaptı, bunu yaptı deniliyor. Disiplinsiz olduğu söyleniyor. Tam olarak ne yaptığını söyleyen ise yok. Senin bildiğin bir şey var mı?”

Belli ki hoca bir hayli istihbarat toplamış. Ancak iş sadece algı ve söylentilerden ibaret. Ve o akşam Güneş, Quaresma için Başkan Fikret Orman’a onay verdi. Ne diyelim, az da olsa payımız var gibi!

Oğuzhan ve Töre görüşmeye...

Güneş ilk olarak Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre ile birebir görüşme yaptı. Oğuzhan’a, “Yeteneklerin ortada. Saha içinde özgürsün. Tek isteğim fizik olarak da güçlü olman. Zaten ne yapacağın belli, kapasiten ortada. Basit oyna. Bu takımın lokomotifi olacaksın. Bu formayı gerçekten almak istersen, kimse de senden geri alamaz” dedi.

Gökhan şaştı kaldı

Şenol Güneş özel toplantıda Gökhan Töre’ye, “Sen Türkiye’nin en iyi savunma oyuncususun!” dedi. Gurbetçi yıldız, hocanın kendisini başkasıyla karıştırdığını düşünüp, şaşkın gözlerle baktı. Tecrübeli çalıştırıcı ekrana Gaziantep maçının görüntüsünü verdi. Ankara’daki karşılaşmada Gökhan karşı kalede golü kaçırıyor, pozisyonun devamında ise Beşiktaş kalesinde çizgiden topu çıkartıyor. Şenol hoca da Töre’ye, “Türkiye’de bunu yapabilen savunmacı yok. Hücum gücün zaten belli. Defansif olanı da kullan, bak o zaman nerelere geliyorsun...” diyor.

O hamle şampiyonluğu getirdi

Jose Sosa, eşi hamile olduğu için Arjantin’e dönmek istedi. Tangocu cazip bir teklif olduğunu yönetime iletti. Sosa, 7 milyon Euro’luk bonservis bedeli getirmeyi garanti ederken, yönetim kararı tamamen Şenol Güneş’e bıraktı. Deneyimli teknik adam, “Şampiyonluk anahtarı olacak futbolcu. Real Madrid’ten Modric’i alabiliyorsak bırakalım gitsin. Yoksa kalsın” deyince bu transfer rafa kalktı.

N’Doye’ye taraftar vetosu

Demba Ba gittikten sonra Siyah-Beyazlı yönetim N’Doye için Premier Lig’den düşen Hull City ile anlaştı. Ancak Ba sonrası sadece 4 gol atmış oyuncunun alınacak olmasına camia büyük tepki verdi, dolayısıyla transfer gerçekleşmedi. Bu futbolcu da daha sonra Trabzonspor’a gitti.

Süper Mario için tek şart

Gomez ismine hem yönetim hem de teknik heyet onay verirken, menacer Ahmet Bulut’tan tek bir şey istendi: Sağlık raporu. Gelen raporlar ayrıntılı şekilde incelendi. Sol ayağındaki sakatlığa bağlı problemin tam geçmediği, fakat bunun futbol oynamaya engel olmadığı iki ayrı sağlık kurulu tarafından onaylandı. Transferi sonrası Şenol Güneş de Alman yıldızla yaptığı görüşmede, “Fizik olarak güçlü ve diri olmanı istiyorum. Şampiyon takımın gol kralı olarak yeniden Almanya Milli Takımı’na dönersin” dedi.

İşte Gomez gerçeği

Gomez müthiş bir operasyonla bitirildi, transferin detayları da fazlasıyla ilginç. Öyle ki Alman oyuncunun Fiorentina’ya maliyeti yıllık 7,5 milyon Euro’ydu. İtalyanlar her ne kadar kiralama bedelini 2 bin Euro olarak gösterse de, aslında Beşiktaş’tan aldıkları para 2 milyon Euro. Fiorentina, bu rakamı UEFA’nın mali kriterlerine takılmamak adına düşük gösterdi. Yani Çizme temsilcisi, Gomez’i göndererek bir sezonda 9.5 milyon Euro artıya geçmiş oldu.

Mustafa treni böyle kaçtı

Transferin hızlı takımı Kartal’a Mustafa Pektemek piyangosu vurdu. Lokomotiv Moskova kulübü 7 milyon Euro, daha sonra da Galatasaray 5 milyon Euro önerdi. Ancak yönetimin tereddütleri ve futbolcunun gitmek istemeyişi sonrası satış gerçekleşmedi. Sadece Mustafa değil, Gökhan Töre için de önemli bir teklif geldi. Arda Turan’ı alarak Türkiye pazarına giren Atletico Madrid, Gökhan için önce 7 milyon, ardından 9 milyon Euro önerdi. Beşiktaş ise 13 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay isteyince transfer yattı.

Cenk başladı, Gomez bitirdi

Sezona Cenk Tosun ilk 11’de ve golle başladı. Tam hazır olmayan Gomez, bir kaç hafta hazır olma süresi talep edince, genç golcü santrfor rolünü üstlendi. Gomez’in dönüşüyle birlikte ise Cenk, bir dönem ‘nöbetçi golcü’ diye öne çıkan Fenerbahçeli Semih’in durumuna geldi.

Çin işi stil

Ersan Adem Gülüm sezon başında ciddi şekilde Çin kulüplerinin takibine girdi. Kendisi anlaşmaya vardı ancak kulüpler bonservis konusunda uzlaşamadı. Hatta Ersan, transfere bitti gözüyle baktığı için Çinliler gibi saçlarını kestirdi. Transfer olmayınca ise saçlar aynı kaldı!