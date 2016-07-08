Beşiktaş sezonu açtı, Sosa idmana katılmadı

Sezonu şampiyonlukla kapatan Beşiktaş yeni sezonun açılışını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı. Dün gece İstanbul'a geç saatlerde gelen Jose Sosa idmanda yer almadı.

Siyah-beyazlıların Nezvat Demir Tesislerin'nde akşam antrenmanıyla başladığı yeni sezon açılışına hiç bir mazeret bildirmeden katılmayan Sosa'nın, AC Milan ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor.

Uzun süreli sakatlığının ardından Rhodolfo da sezon açılışı kampının ilk antrenmanına katılan isimler arasında yer aldı.

Gökhan Gönül'e destek

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den transferi Gökhan Gönül de milli takım izni nedeniyle ilk antrenmana katılmadı. Oyuncuları karşılamaya gelen siyah beyazlı taraftarlar tesislerin girişine Gökhan Gönül için 'Parayı değil şerefi seçtin, hoşgeldin ey Gönül' yazılı bir pankartı astı.





Turgay Şeren için saygı duruşu

Beşiktaş'ta antrenman öncesi hayatını kaybeden efsane Galatasaray kaptanı Turgay Şeren için saygı duruşu yapıldı.