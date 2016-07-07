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Spor

AC Milan gözünü Jose Sosa'ya dikti

İtalyan basını, AC Milan'ın 8 milyon bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu ileri sürdü

07 Temmuz 2016 23:17

İtalya spor basını, AC Milan'ın Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'yı transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı. 

Sportitalia'nın haberine göre orta sahaya oyun kurucu mevkine transfer yapmak isteyen İtalyan devi Milan, geçen sezon Beşiktaş ile müthiş bir sezon geçiren ve kariyer rekorlarını kıran Jose Sosa'yı transferi için düğmeye bastı. 

İtalyan kulübunün CEO'su Adriano Galliani tarafından yürütülen transfer çalışmasında Milan kulübü Beşiktaş'a 7-8 milyon Euro civarı bir teklif yapacağı da belirtildi.

İtalyan basını tarafından Mario Gomez'i tekrar dirilten adam olarak gösterilen Sosa için Galliani'nin tüm şartları zorlyacağı da iddia edildi. Öte yandan italyanlar Milan'ın Jose Sosa dışında Alman forvet Mario Gomez'e de talip olacağını yazdılar.

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